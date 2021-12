Spiegelberührung im Begegnungsverkehr - Lieferwagenfahrer gesucht

Am Donnerstag gegen 13:15 Uhr befuhr der 43-jährige Fahrer eines Ford Ranger die Mühltorstraße in Richtung Innenstadt. Gleichzeitig fuhr im Gegenverkehr ein grauer Amazon-Lieferwagen hinter einen geparkten Wagen. Als der Ford-Fahrer die Engstelle passierte, fuhr der Fahrer des Lieferwagens ebenfalls los und blieb mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs am linken Außenspiegel des Ford hängen. Der Fahrer des Lieferwagens fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 300,- Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise auf das Fahrzeug bzw. den Fahrer erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Karsbach, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagmorgen gegen 08:00 Uhr, fuhr der 60-jährige Fahrer eines Sprinters auf der Staatsstraße 2434 von Seifriedsburg in Richtung Aschenroth. Ca. 1 km vor Aschenroth kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn. Das Tier wurde durch den Anstoß getötet. Am Daimler-Benz entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.