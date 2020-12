Spiegel an Kleintransporter abgefahren - Unfallgegner füchtet

Auf der St 2315 zwischen Neustadt und Rodenbach kam es am Freitagmorgen um 07:25 Uhr im Begegnungsverkehr zu einer Spiegelberührung zwischen zwei weißen Kleintransportern. An einem der Fahrzeuge wurde dabei der linke Außenspiegel abgerissen. Der 44jährige Fahrer dieses Transporters hielt daraufhin an, sein Unfallgegner setzte allerdings die Fahrt fort. Der entstandene Schaden wird auf ca. 900,00 Euro geschätzt. Es wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Die Polizeiinspektion Lohr a. Main sucht hierzu Zeugen unter Tel. 09352/8741-0.

Fahrt unter Drogeneinfluss durch Lohr

Lohr a. Main, Lkrs. Main-Spessart. Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr wurde ein 21-jähriger Mann mit seinem Elekrtoroller einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten der Polizeiinspektion Lohr drogentypische Auffälligkeiten fest. Der junge Mann musste sich da-raufhin im Klinikum Lohr einer Blutentnahme unterziehen. Sein Gefährt wurde vorläufig sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachtes des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel Anzeige vorgelegt.

dc/Meldungen der Polizei Lohr