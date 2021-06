Spiegel an Auto auf B276 geschrammt und geflüchtet

Auf der Bundesstraße 276 kam es am Freitag gegen 09.30 Uhr zwischen Frammersbach und Partenstein, Lkr. Main-Spessart, zu einem Verkehrsunfall.

Ein Pkw-Fahrer fuhr mit seinem schwarzen VW Touran in Richtung Partenstein. Kurz vor Partenstein musste er an einem Pannen-Lastwagen vorbeifahren, der am rechten Straßenrand stand. Dabei kam es zu einer Spiegelberührung mit einem entgegenkommenden Auto , der jedoch anschließend ohne anzuhalten in Richtung Frammersbach weiterfuhr.

Zeugen können sich bei der PI Lohr am Main melden.