Spendenbox der Weilbacher Bücherei aufgehebelt

Ob sich Bargeld in der Box befand ist nicht bekannt. Der Sachschaden an der Box beläuft sich auf etwa 50 €. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter der Telefonnummer 09371/9450 jederzeit entgegen.

Rauschgiftfund in Miltenberg

Miltenberg - Am Samstag, gegen 2 Uhr, wurde eine Gruppe junger Erwachsener am Mainufer im Bereich der Josef-Wirth-Straße kontrolliert. Grund hierfür war die Mitteilung über eine Ruhestörung ausgehend von der Gruppe. Bei der Annäherung der Streifenbesatzung ließ einer der Personen etwas fallen, weiterhin verhielten sich die Personen sehr auffällig. Bei der Kontrolle konnte bei einem 23-jährigen Mann eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Angetrunkene und Betrunkene Unterwegs

Amorbach - Am Samstag, gegen 1.10 Uhr, wurde ein 29-jähriger Mann mit seinem Pedelec am Schloßplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser die Straße in Schlangenlinien befuhr. Bei der Anhaltung stürzte der Fahrer zudem fast. Bei der Kontrolle konnte starker Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt werden - ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Miltenberg - Am Samstag, gegen 1.30 Uhr, wurde ein 35-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in der Mainstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser die Straße in Schlangenlinien befuhr und hierbei fast die komplette Straßenbreite benötigte. Bei der Kontrolle konnte starker Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt werden - ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde ebenfalls unterbunden. Weiterhin musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Miltenberg - Am Samstag, gegen 2 Uhr, wurde ein 45-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in der Mainstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor befuhr dieser den Gehweg in starken Schlangenlinien. Bei der Kontrolle konnte starker Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt werden - ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf die Einnahme von Medikament, welche in Zusammenspiel mit Alkoholkonsum zur Fahrtauglichkeit führen können. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg