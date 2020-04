Spaziergänger findet Hunde-Giftköder in Karlstadt

Der Köder wurde durch einen Spaziergänger aufgefunden, der seinerseits mit seinem Hund unterwegs war. Bei dem Giftköder handelte es sich um einen stark riechenden Käseköder. Der Köder war zu einem Bällchen geformt und mit Tabletten versehen worden. Er wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten fachgerecht entsorgt. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zum Fund des Giftköders unter Tel.: 09353/97410.

Gartenzaun beschädigt

Aschfeld, Lkr. Main-Spessart .Am Dienstag den 07.04.2020 wurde in der Gössenheimer Straße in Aschfeld an einem Privatgrundstück der Gartenzaun durch einen unbekannten Täter beschädigt. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Täter durch die entstandene Zaunöffnung Zugang zum Grundstück verschaffte. Auf dem Grundstück wurde nichts entwendet. Am Gartenzaun entstand ein Sachschaden von ca. 100,-Euro. Wer sachdienliche Hinweisezur Beschädigung des Zaunsgeben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Karstadt unter der telefonischen Erreichbarkeit 09353/97410 zu melden.

Von Fahrbahn abgekommen: Auto überschlägt sich mehrfach

Arnstein, Lkr. Main-Spessart.Am 18.04.2020 gegen 11:40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Opelfahrer die Staatsstraße 2294 von Arnstein aus kommend in Fahrtrichtung Gramschatz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Mann zunächst linksseitig ins Bankett und anschließend von der Fahrbahn ab. Fahrzeug überschlug sich mehrfach im Straßengraben. Der Unfallfahrer wurde hierbei leicht verletzt und musste in ein schweinfurter Krankenhaus verbracht werden. Das Fahrzeug des jungen Manneswar nach dem Verkehrsunfall ein wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs erbittet die Polizei Karlstadt Hinweise unter der Telefonnummer:09353/97410.

Von Auto mitgeschleift

Arnstein, Lkr. Main-Spessart. Am 18.04.2020 gegen 16:50 Uhr fuhr ein 82-jähriger Autofahrer mit seinem Land-Rover in das Betriebsgelände eines Forstunternehmens.Er wurde durch einen Angehörigen des Unternehmens aufgefordert das Gelände zu verlassen. Hierbei kam es zu einer verbalen Streitigkeit. Als sich der Mannnoch am Pkw des Autofahrers befand, fuhr dieser unvermittelt los und schleifte den Mann mehrere Meter hinterher. Der Geschädigte fiel in Folge dessen zu Boden und zog sich leichte Schürfwunden zu.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt