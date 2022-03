Spaziergänger entdeckt Brand in Sulzbach und verhindert schlimmeres

Ein Spaziergänger verhinderte am Mittwoch gegen 14:30 Uhr vermutlich schlimmeres, als er Rauch aus einem Fenster in der Mühlstraße kommen sah. Er verständigte den Hauseigentümer, welcher sofort erste Maßnahmen ergriff. Bei seinen Mietern wurde der Hauseigentümer fündig und konnte den Grund für den Rauch feststellen. In der Küche hatte Essen auf dem Herd Feuer gefangen und war bereits im Begriff auf die Kücheneinrichtung überzugreifen.

Der Hauseigentümer konnte den Brand mit einer Decke löschen noch bevor die hinzugerufene Feuerwehr eintraf. Die beiden Mieter hatten von der Sache nichts mitbekommen. Sie waren zu stark alkoholisiert, um die Situation zu erfassen. Aus diesem Grund musste der Hauseigentümer beide Personen nach draußen in Sicherheit bringen. Da die Wohnung nach Auskunft der Feuerwehr vorübergehend unbewohnbar wurde, mussten die beiden Betroffenen die Nacht auswärts verbringen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Der misslungene Kochversuch hat für die Köchin nun zur Folge, dass gegen sie eine Anzeige verfasst wird.

Vorfahrt missachtet - Unfall in Mömlingen

Mömlingen, Lkr. Miltenberg Am Mittwochnachmittag kam es im Kreisverkehr an der Obernburger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Eine 36-jährige befand sich mit ihrem Renault bereits im Kreisverkehr, als ein 84- jähriger mit seinem BMW ebenfalls von der Hauptstraße kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Hierbei kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher fuhr zunächst weiter in Richtung Hainstadt. Die Geschädigte folgte ihm, bis er bei einem Einkaufsmarkt in Mömlingen von selbst anhielt. Hier erfolgte dann auch die Unfallaufnahme durch die Polizei Obernburg. An den Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Beteiligten konnten ihre Fahrt nach Beendigung der Unfallaufnahme fortsetzen.

Notrufmelder in Erlenbach eingeschlagen

Erlenbach, Lkr. Miltenberg Am Mittwoch gegen 15:30 Uhr wurde die Feuerwehr Erlenbach zu einem Brandmeldealarm in der Frankenhalle gerufen. Vor Ort konnte keine Feuer festgestellt werden. Die Ursache lag in einem missbräuchlich eingeschlagenen Feuermelder. Ein Unbekannter hatte aus Spaß den Alarm ausgelöst und war dann verschwunden. Durch die Polizei Obernburg werden nun Ermittlungen hinsichtlich dieser Person geführt. Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt hier Feststellungen getroffen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Obernburg in Verbindung zu setzen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg