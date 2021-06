Spaziergänger ärgert sich über Rollerfahrer und stößt ihn vom Fahrzeug

Am frühen Freitagmorgen befuhr der 31-jährige Geschädigte mit seinem Roller die Mainflinger Fußgängerbrücke aus Mainflingen kommend nach Karlstein. Kurz nach der Brücke befuhr er ein Stück Fahrradweg, das für das Befahren von Kraftfahrzeugen nicht frei gegeben ist. Dieser Umstand war für einen unbekannten Spaziergänger, der einen schwarzen Border Collie bei sich führte, Grund genug, den Rollerfahrer von seinem Fahrzeug zu stoßen, so dass der Roller umkippte. Durch reines Glück wurde weder der Rollerfahrer verletzt noch der Roller beschädigt. Der Fußgänger beging dadurch die Straftat des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Polizei weist eindrücklich darauf hin, dass Selbstjustiz nicht erlaubt ist, auch wenn man sich über andere Verkehrsteilnehmer ärgert. Dies stelle fast immer einen wesentlich schwerwiegenderen Verstoß gegen geltendes Recht dar.

Fahranfängerin zu schnell unterwegs: 10.000 Euro Unfallschaden

Blankenbach. Am frühen Freitagabend war eine 18-jährige Fahranfängerin von Blankenbach in Richtung Eichenberg auf der Kreisstraße 12 unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve verlor sie auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr sie zwei Verkehrsleitpfosten und kam im Graben zu stehen. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Verkehrsleitpfosten brachen ab und müssen ersetzt werden, hier entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Parkendes Auto gestreift: 13.000 Euro Schaden

Geiselbach. Am frühen Freitagabend befuhr ein 83-jähriger Rentner die Waldstraße in Geiselbach. Als er an einem Pkw vorbeifahren wollte, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war, erkannte er ein entgegenkommendes Fahrzeug zu spät. In der Folge zog der 83-Jährige wieder nach rechts, um einen Zusammenstoß zu vermeiden – dadurch streifte der Wagen das geparkte Auto. Der Besitzer des geparkten Fahrzeuges konnte von der Polizei ausfindig gemacht werden und es wurden die Personalien ausgetauscht. Der Unfallverursacher wurde kostenpflichtig verwarnt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 13.000 Euro.

Unfallflucht in Strötzbach: Zeugen gesucht

Strötzbach/Mömbris. Am Freitag gegen 22.15 Uhr konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, wie vor dem Anwesen Kreuzgasse 12 ein schwarzer Honda Accord ausparkte und dabei einen schwarzen Audi A4 mit Offenbacher Kennzeichen beschädigte. Danach entfernt sich der Fahrer des Hondas vom Unfallort, ohne eine Nachricht zu hinterlassen oder die Polizei über den Unfall zu informieren. Der Zeuge konnte das Kennzeichen des Unfallflüchtigen nicht ablesen. Unfallzeugen werden deshalb gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau zu melden. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Fahrrad am Kahler See gestohlen

Kahl. Bereits am Donnerstag zwischen 17.30 und 22.30 Uhr wurde einem 18-Jährigen am Campingplatz in Kahl sein Fahrrad gestohlen. Das rot/schwarze Fahrrad der Marke Staiger, Haibike-Edition, war mit einem Fahrradschloss am Hinterreifen gesichert. Es hatte einen Wert von rund 500 Euro. Sollten Zeugen Beobachtungen gemacht haben, werden sie gebeten sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Polizei Alzenau/mm