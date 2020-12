"Spaß" mit Silvesterböllern löste Polizeieinsatz in Aschaffenburg aus

Bei Eintreffen der Streifenbesatzungen stellten sich die gehörten „Schüsse“ schnell als Zündung von Knallkörpern heraus, die man aus den Silvesternächten kennt. Ein alkoholisierter Anwohner warf diese „Böller“ aus seiner Dachgeschosswohnung. Kräfte des Operativen Ergänzungsdienstes Aschaffenburg konnten den Mann stellen und widerstandslos sichern. Der 49-Jährige besaß noch weitere Knallkörper, die umgehend sichergestellt wurden. Im Anschluss begleitete der Mann die Beamten auf die Dienststelle, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Den 49-Jährigen erwartet nun eine Anzeige nach dem Sprengstoffgesetz. Bei dem Einsatz kam glücklicherweise niemand zu Schaden.

Frontale Kollision mit Rollerfahrer - Ein schwer Verletzter

Am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein Renault-Fahrer die Großostheimer Straße in Richtung Innenstadt. Als der 29-jährige Autofahrer nach links auf den Westring in Richtung Ebertbrücke abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Rollerfahrer. Es kam zur nahezu frontalen Kollision, wodurch der 60-jährige Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Die Retter verbrachten ihn in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Roller musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Geldbeuteldiebstahl in der Frohsinnstraße

Am Freitag, gegen 09.30 Uhr, befand sich eine 50-jährige Dame in der Frohsinnstraße und wartete vor einem Bäcker. Währenddessen wurde ihr von einem unbekannten Täter die Geldbörse gestohlen, die sich in ihrer geöffneten Handtasche befand. Neben Bargeld befanden sich diverse Dokumente in dem Geldbeutel. Der Dame entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Schrottdieb in Sailauf festgenommen - Polizei zieht Täter aus Container

In der Nacht auf den Freitag, gegen 02:30 Uhr, wurde ein 39-jähriger Mann dabei beobachtet, wie er sich Zugang zu dem Recyclinghof Zur Hart verschaffte. Bei Eintreffen der Polizeibeamten, wurde der Mann in einem Container für Elektroschrott festgestellt. Er hatte sich bereits einige Schrauben zu Eigen gemacht und in die Jacke gesteckt. Zur weiteren Sachverhaltsaufnahme und zur erkennungsdienstlichen Behandlung, wurde der 39-Jährige auf die Wache verbracht. Das Fahrrad, das er mit sich geführt hatte, wurde ebenfalls mitgenommen. Das Rad der Marke Eigenbau wies zwei Batterien auf, die den Fahrer erheblich elektrisch unterstützen. Das veränderte Fahrrad und damit einhergehende Rechtsvorschriften stehen nun auf dem Prüfstand. Eine Anzeige aufgrund Besonders schwerer Fall des Diebstahls und Hausfriedensbruch ist dem 39-Jährige zumindest sicher.

Flüchtiger Ladendieb versteckt sich in Kleinostheim auf Anhänger

Am Freitag, gegen 10:45 Uhr, erkannte der Mitarbeiter eines Supermarktes im Burgweg einen 35-jährigen Mann wieder, der zwei Wochen zuvor einen Ladendiebstahl begangen hatte. Auch diesmal verließ der Mann mit Diebesgut, einem Päckchen Zigaretten, fluchtartig den Supermann und rannte in Richtung angrenzendes Industriegebiet. Bei Eintreffen der Polizei konnte der 35-Jährige nicht mehr vor Ort angetroffen werden. Dafür aber sein E-Bike. In dessen Satteltaschen fanden die Beamten fünf Flaschen Whiskey, fünf Flaschen Parfüm und drei leere Rucksäcke. Da hierbei zunächst von weiterem Diebesgut ausgegangen werden musste, wurde das E-Bike samt der Gegenstände sichergestellt. Kurze Zeit später wurde der Polizeiinspektion Aschaffenburg eine männliche Person auf einem Firmengelände mitgeteilt. Erneut fuhr eine Streife an und stellt prompt den flüchtigen Ladendieb fest. Er versteckte sich auf einem Anhänger unter einer Plane. Bei seiner Durchsuchung konnten auch die Zigaretten aufgefunden werden. Der 35-Jährige musste die Polizei mit auf die Wache begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl.

vd/Polizei Aschaffenburg