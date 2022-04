Sonnenuhr im Aschaffenburger Pompejanumsgarten zerschlagen

Die Uhr brach dabei in mehrere Teile. Hinweise auf den Täter sind bislang nicht vorhanden. Der verursachte Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Ford in Aschaffenburg angefahren - Verursacher flüchtet

Aschaffenburg, Österreicher Kolonie. In der Hessenstraße wurde am vergangenen Freitag zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr ein Ford Transit beschädigt. Das Fahrzeug war dort in der Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Fahrzeughalter stellte anschließend einen Schaden am vorderen Radkasten fest. Ein Unfallverursacher gab sich bislang nicht zu erkennen.

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Aschaffenburg

Aschaffenburg. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Mittwochmorgen um kurz nach 5 Uhr ein 37-jähriger Autofahrer in der Elisenstraße angehalten. Die Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnten bei der Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch ausgehend vom Fahrzeugführer feststellen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann hatte zu diesem Zeitpunkt einen Alkoholwert von deutlich über einer Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Werkzeug von Baustelle in Nilkheim gestoheln

Nilkheim. Im Tatzeitraum von Donnerstag, dem 14.04.2022 bis Dienstag, dem 19.04.2022, wurde ein hochwertiges Sägeblatt und eine Handbiegemaschine von einer Baustelle im Neubaugebiet Anwandeweg gestohlen. Der Dieb ist unbekannt. Die erbeuteten Werkzeuge haben einen Wert von etwa 1.000 Euro.

Unbekannter Täter beschädigt mehrere Autos in Aschaffenburger Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Aschaffenburg. Auf einer Parkfläche im Kurmainzer Ring wurden am Montag zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr mindestens vier Autos großflächig durch Kratzer und Dellen mutwillig beschädigt. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Der Täter ist bislang unbekannt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/8570 entgegengenommen.

Jugendliche beschädigen Damentoilette in Aschaffenburg

Aschaffenburg. Insgesamt vier junge Männer hat eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen Mitternacht in der Damentoilette einer Tiefgarage am Schlossplatz antreffen können. Vorausgegangen war der Anruf eines Mitteilers aufgrund feiernder Jugendlicher in der dortigen Bedürfnisanstalt. Die Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren beschädigten unter anderem einen Seifenspender und ein Waschbecken, sodass der Boden bei Sachverhaltsaufnahme der Beamten bereits leicht unter Wasser stand. Der Schaden wird mit circa 1.000 Euro angegeben. Die vier Vandalen wurden nach der Anzeigenaufnahme an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung zu.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg