Sohn verletzt Mutter mit einem Schraubendreher

Ein freiwilliger Alkoholtest beim Sohn ergab einen Wert von 2,6 Promille und wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen einer gefährlichen Körperverletzung.

Ampel missachtet, Unfall

Kahl. Gegen 11.30 Uhr kam es am Freitag auf der Staatsstraße 3308 an der Ampelanlage auf Höhe des Gewerbegebietes Großkrotzenburg zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Eine 83-jährige Fahrerin eines Nissan Micra wollte nach rechts auf die Staatsstraße einbiegen und übersah das Rotlicht der Ampelanlage. Sie fuhr dabei in einen Lkw der Marke MAN, der die Kreuzung bei Grünlicht überqueren wollte. Der 47-jährige Lkw-Fahrer blieb ebenfalls unverletzt. Während am Lkw nur leichter Sachschaden im hinteren Bereich von geschätzten 500 Euro entstand, war der Schaden der Unfallverursacherin beträchtlich und wurde auf rund 6000 Euro geschätzt. Die komplette Fahrzeugfront wurde eingedrückt.

Polizei Alzenau/mm