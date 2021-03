Sohn ortet verwirrte Mutter per GPS - diesmal holte er sie bei Obernburgs Polizei ab

Einer Autofahrerin fiel am Nachmittag in Obernburg-Eisenbach eine ältere Frau auf, die planlos auf der Fahrbahn entlang lief. Sie war einer Autofahrerin am Samstagnachmittag in Eisenbach aufgefallen, als sie planlos auf der Fahrbahn unterwegs war.

Die hilfsbereite Autofahrerin lud die Dame kurzerhand in ihr Fahrzeug und brachte sie zur Polizei. »Außer einem freundlichen Lächeln war der älteren Dame jedoch keinerlei Information zu entlocken«, heißt es von der Behörde. Anhand des Personalausweises konnten die Beamten immerhin feststellen, wer die 71-Jährige ist und dass sie in Hessen wohnt.

Noch während die Polizisten versuchten, die Angehörigen der Schweigenden zu erreichen, klingelte es an der Pforte der Dienststelle: Vor der Tür stand der Sohn der Frau »forderte die Herausgabe seiner Mutter«.

Verblüfft fragten die Beamten nach, woher er denn wusste, wo sich die 71-Jährige aufhielt. Die Antwort: Der Sohn hatte seiner Mutter einen GPS-Sender in die Handtasche gepackt, über den er ihren Standort abgefragt hatte. Weiter erklärte er, dass seine Mutter dement sei und öfters Ausflüge mit dem Bus mache. Wenn es Zeit für die Rückkehr sei, ermittele er per Tracker ihren Aufenthaltsort – und setzte sich ins Auto, um seine Mutter von wo auch immer abzuholen.

Obwohl die Vorgehensweise in diesem Fall wohl gut funktioniert hatte, nahmen die Polizeibeamten dem Sohn vor der Abfahrt ein Versprechen ab: Er wird sich jetzt um eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung für seine Mutter kümmern.