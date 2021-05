So wird die Feuerwehr Stockstadt für die Großtierrettung ausgebildet

Ausbilder Lutz Hauch reiste hierzu eigens mit dem 200 kg schweren Pferdedummy „Sam" an. Lutz Hauch ist ehemaliger Berufsfeuerwehrmann und der einzige von der ARA-zertifizierte Großtierrettungstrainer mit Feuerwehrhintergrund in Deutschland. Seit 2016 unterrichtet Lutz Hauch Einsatzkräfte von Feuerwehren und anderen Rettungsorganisationen in ganz Deutschland. Die Feuerwehrleute übten an realen Einsatzszenarien wie Großtiere sicher aus Zwangslagen befreit und gerettet werden können.

Einsätze mit Großtieren gehören heute auch für freiwillige Feuerwehren zum wiederkehrenden Einsatzgeschehen. Erst im Februar diesen Jahres war in Stockstadt ein Pferd auf einer Eisfläche gestürzt und konnte nicht mehr allein aufstehen. Den Stockstädter Feuerwehrleuten gelang es in einem zweistündigen Einsatz das Pferd aufzurichten und so sein Leben zu retten.

Im Mittelpunkt der praktischen Ausbildung stand Sam. Er ist ein professioneller Pferdedummy, wiegt circa 200 Kilo und hat bewegliche Gelenke. Sein großer Vorteil: Er lässt alle Übungen geduldig über sich ergehen und verübelt Fehler, die beim Üben gemacht werden dürfen, nicht. Geübt und erlernt wurden das Anlegen eines Notfallhalfters bis zu den verschiedenen Fädeltechniken für spezielle Rettungsgurte. Mithilfe dieser Gurte und Muskelkraft der Retter wurde Sam dann gedreht bzw. in die gewünschte Richtung bewegt. Bei allen Rettungstechniken kommen speziell für die Großtierrettung entwickelte Werkzeuge zum Einsatz. Sie sind geeignet, Tiere schonend und schmerzfrei zu befreien, ohne dass Rettungskräfte dem Tier zu nahe kommen müssen.

Geübt wurden verschiedene praxisnahe Situationen wie die Rettung aus einem Graben, aus einer Pferdebox, die Rettung aus einem verunfallten Pferdehängers und auch eine Rettung mittels Hebegeschirr unter Einsatz eines Krans. Hier kam der Ladekran des erst 2020 in Dienst gestellten Stockstädter Versorgungslastkraftwagens (V-LKW) zum Einsatz.

mkl/Feuerwehr Stockstadt