So war das Ritter-Butzke-Open Air auf der Clingenburg  laut Polizei

Das bereits um 11 Uhr startende Open Air endete gegen 23 Uhr und verlief aus polizeilicher Sicht ruhig, lediglich ein Handtaschendiebstahl wurde noch in der Nacht bei der PI Obernburg a.Main angezeigt. Eine Besucherin des Festivals hatte ihre Handtasche kurze Zeit unbeaufsichtigt stehen lassen, was von einem bislang unbekannten Täter genutzt wurde und die Tasche an sich nahm. In der Handtasche der jungen Dame befanden sich neben dem Geldbeutel mit diversen Dokumenten auch verschiedene Schlüssel. Bislang liegen keinerlei Hinweise auf den Täter vor, auch das gesamte Diebesgut konnte bislang nicht aufgefunden werden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a.Main unter 06022-6290 entgegen.

Im Zuge des Festivals wurden durch uniformierte und auch zivile Polizeibeamte zahlreiche Kontrollen rund um das Veranstaltungsgelände durchgeführt. Hierbei konnten etliche Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden. Insgesamt wurden 14 Joints, eine kleine Dose mit Psilocibin Pilzen, eine geringe Menge Amfetamin und drei Kapseln, welche vermutlich mit Methamfetamin gefüllt waren, aufgefunden und sichergestellt. Die jeweiligen Besitzer der Betäubungsmittel erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Opferstockaufbruch - geringe Beute

Elsenfeld. Gegen 18 Uhr wurde bemerkt, dass der Opferstock der Dorfkirche St. Gertraud Elsenfeld aufgehebelt wurde. Vermutliche befanden sich ca. 30 Euro im Opferstock, welchem vom bislang unbekannten Täter entwendet wurden. Dazu musste der Unbekannte die im Opferstock befindliche Kunststoffkassette aufhebeln. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a.Main entgegen.

Zwei verletzte Kinder bei Verkehrsunfällen in Erlenbach

Erlenbach. Kurz nach 19 Uhr am gestrigen Abend war ein 9-jähriger Junge mit seinem BMX Fahrrad in der Saarlandstraße in Erlenbach a.Main unterwegs. In einer Kurve kollidierte er dann mit einer Toyotafahrerin, welche ebenfalls die Saarlandstraße befuhr. Der Bub stürzte zu Boden und zog sich eine Prellung des linken Arms und Schürfwunden am linken Bein zu. Schlimmere Verletzungen blieben zum Glück aus, wohl auch, da der Junge einen Fahrradhelm trug. Zur Versorgung der Verletzungen wurde er in die Helios Klinik in Erlenbach a.Main verbracht. Weder am Pkw noch am Fahrrad entstand ein Sachschaden. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden, Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Obernburg a.Main in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls am Samstag, jedoch bereits am Vormittag gegen halb 11, wurde ein 3-jähriges Mädchen in der Lindenstraße in Erlenbach a.Main bei einem Verkehrsunfall verletzt. Das kleine Mädchen ging aus einem Hof eines Wohnanwesens der Lindenstraße heraus und lief unvermittelt auf die Fahrbahn der Lindenstraße. Der vorbeifahrende Fahrzeugführer eines Hondas konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Mädchen mit seinem rechten Außenspiegel. Das Kind erlitt hierdurch ein Hämatom an der linken Kopfhälfte und ein Schädelhirntrauma. Zur Behandlung der Verletzungen wurde der Mädchen mittels Rettungshubschrauber in die Kinderklinik nach Offenbach a.Main geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt, ebenfalls entstand kein Schaden am Pkw.

Jugendlicher Streich endet in Haftzelle

Erlenbach. Kurz vor 03 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag teilte die Notrufzentrale der Deutschen Bahn mit, dass sich am Bahnsteig in Erlenbach a. Main mehrere Jugendliche aufhalten, welche immer wieder den dortigen Notrufmelder missbräuchlich benutzen. Als die gerufenen Beamten eintreffen hatten, konnten mehrere Jugendliche angetroffen werden. Die jungen Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren waren alle alkoholisiert und zeigten sich wenig kooperativ. Den Männern wurde daraufhin ein Platzverweis für den Bahnhof Erlenbach erteilt, welchem sie nur sehr zögerlich nachkamen. Aufgrund anderweitiger dringender Einsätze mussten die eingesetzten Beamten die Örtlichkeit zunächst verlassen, um kurze Zeit später wieder dorthin beordert zu werden. Auch beim zweiten Eintreffen der Beamten konnten noch vier Jugendliche am Bahnhof angetroffen werden. Die Männer wurden erneut aufgefordert zu gehen, jedoch ignorierte ein 19-Jähriger die Anweisung und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Den Rest der Nacht musste er in einer Haftzelle der PI Obernburg a.Main verbringen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Kleinwallstadt. Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag gegen 19:15 Uhr auf der Kreisstraße 26 in Kleinwallstadt ergab sich der Verdacht, dass der 31-jährige Fahrer eines Opels unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Der Mann räumte den zeitnahen Konsum diverser Drogen, wie Kokain und Amphetamin, ein, woraufhin eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt wurde. Sein Fahrzeug musste der Mann natürlich vor Ort stehen lassen und darf dieses erst wieder Führen wenn die berauschende Wirkung der Betäubungsmittel beendet ist. Zudem erwartet ihn im Regelfall eine Anzeige mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem Monat Fahrverbot.

