So unterstützt die Feuerwehr im Kreis Aschaffenburg bei der Pandemie-Bekämpfung

Auch über die Advents- und Weihnachtszeit werden die Maßnahmen weitergehen.

Werktäglich unterstützen vier Feuerwehrkräfte unter der Federführung von Kreisbrandmeister Georg Thoma aus verschiedenen Landkreiswehren das durch das Landratsamt Aschaffenburg betriebene stationäre Corona-Testzentrum in Aschaffenburg-Damm. Hier werden im Schnitt nach vorheriger Terminvergabe durch das Gesundheitsamt Aschaffenburg täglich 150 Testungen durchgeführt. Eine weitere Teststrecke wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehren in der Kahler Festhalle eingerichtet. Diese Teststrecke ist aber aktuell nicht in Betrieb. Binnen kurzer Zeit könnte die Teststrecke bei Bedarf aktiviert und in Betrieb genommen werden. Die Tests werden in den Nachmittagsstunden zusammen mit den Proben der Stadt Aschaffenburg (Testzentrum Volksfestplatz) von den Feuerwehren des Landkreises in ein Labor nach Bad Kissingen gefahren. Wöchentlich übernimmt eine andere Feuerwehr sehr flexibel alle anfallenden Transportleistungen.

250 Tests in Seniorenheim am 1. Adventssonntag

Parallel dazu führt das mobile Testteam, bestehend überwiegend aus Einsatzkräften der Feuerwehren des Marktes Hösbach unter der Leitung von Tobias Brinkmann (Kommandant der Feuerwehr Hösbach) und dem Gesundheitsamt Aschaffenburg, die durch das Landratsamt vorgegebenen Reihentestungen in verschiedenen Seniorenpflegeheimen, Firmen und sonstigen Einrichtungen durch. Auch am ersten Adventssonntag wurden rund 250 Tests in einer Seniorenpflegeeinrichtung im Landkreis Aschaffenburg durchgeführt.

500 Impfungen täglich im Impfzentrum in Hösbach

Kreisbrandinspektor Frank Wissel und sein Team arbeiten mit Hochdruck daran, das Impfzentrum, welches von der Stadt und dem Landkreis Aschaffenburg in Hösbach realisiert wird, vorzubereiten und einzurichten. Weiterhin wurde Frank Wissel von Landrat Dr. Alexander Legler zum Verwaltungsleiter für das Impfzentrum berufen. Ergänzt wird das Impfzentrum durch die Einrichtung mobiler Impfteams, die zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen zum Einsatz kommen können. Insgesamt sollen zukünftig rund 500 Impfungen pro Tag durchgeführt werden. Der eigentliche Betrieb des Impfzentrums soll mit einer derzeit laufenden Ausschreibung an einen Dritten vergeben werden.

"EPSweb" im Einsatz

Im Landratsamt Aschaffenburg unterstützen Kreisbrandrat Karl-Heinz Ostheimer und Kreisbrandinspektor Otto Hofmann täglich die verschiedenen Sachgebiete bei der Bewältigung der Pandemie. Die Führungskräfte nehmen an den Sitzungen des Krisenstabs und verschiedener Arbeitsgruppen teil und bringen hier Anregungen und Meinungen sowie Know­how der Feuerwehr in die Planungen der Projekte ein. Weiterhin werden alle Vorgänge seit März 2020 vom Führungsgremium im Einsatzprotokollsystem (EPSweb) dokumentiert. Das Einsatzprotokollsystem „EPSweb“ dient insbesondere zur Weitergabe von Informationen an alle an der Krisenbewältigung beteiligten Behörden, Organisationen und Stellen. Es verteilt Meldungen, Anforderungen und Arbeitsaufträge innerhalb eines Führungsgremiums und dokumentiert Einsätze.

Lagerbestand verwalten

Das von der Bayerischen Staatsregierung mit persönlichen Schutzausrüstungen und Desinfektionsmittel bestückte Verteilzentrum wird von Kreisbrandmeister Thilo Happ verantwortet. Kreisbrandmeister Oliver Jäger und das Team des Atemschutzzentrums des Landkreises Aschaffenburg unterstützen ihn dabei tatkräftig. Die Gruppe verwaltet den von der Bayerischen Staatsregierung vorgegebenen Lagerbestand. Nachbestellungen werden angefragt, bestellt, kontrolliert und verbucht. Aus dem Lager wird die Teststrecke in Aschaffenburg–Damm mit Schutzausrüstung beliefert. Auch die Einsatzkräfte der Feuerwehren im Landkreis haben jederzeit Zugriff auf die Schutzmaterialien. Kurzfristig können bei absolutem Materialmangel auch Krankenhäuser und niedergelassene Arztpraxen mit Schutzausrüstung versorgt werden. Derzeit kommt noch die Verwaltung der vom Freistaat zur Verfügung gestellte Corona-Schnelltests hinzu.

Contact Tracing Team

Das landkreiseigene Atemschutzzentrum in Goldbach beherbergt bis zum Umzug in neue Räume in die Goldbacher Straße in Aschaffenburg einen Teil des Contact Tracing Teams des Gesundheitsamts Aschaffenburg. Sechs Arbeitsplätze wurden im Lehrsaal aufgebaut um für die Ermittlung und Nachverfolgung von Kontaktpersonen sowie bei der Überwachung der Quarantäne genutzt werden zu können. Die landkreiseigenen EDV- und Kommunikationsgeräte sind normalerweise für den Großschadensfall bei der IuK-Gruppe (Information und Kommunikation) der Feuerwehr Hösbach stationiert und wurden dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt. Das Team des Atemschutzzentrums unterstützt die Gäste bei Problemen mit der Infrastruktur.

Und dazu noch die Einsätze

Wie in allen Bereichen des öffentlichen Lebens sind aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen auch bei den Feuerwehren im Landkreis Aschaffenburg alle Übungs- und Ausbildungsveranstaltungen bis auf weiteres abgesagt worden. Dennoch leisten die Einsatzkräfte einen großen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie und sind unter besonderen Schutzmaßnahmen vor Ort, um der Bevölkerung selbstverständlich weiterhin in verschiedensten Notlagen zu helfen. Rund zehnmal am Tag rücken die Feuerwehrkräfte aktuell zu Einsätzen im Landkreis Aschaffenburg aus.

mkl/Pressemitteilung Kreisbrandinspektion Aschaffenburg