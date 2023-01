So lief der Einsatz nach der Massenkarambolage auf der A3 ab

Kreisbrandrat Frank Wissel, oberster Feuerwehrmann im Kreis Aschaffenburg, war kurz nach dem Alarm auf dem Weg zum Einsatz. »Zuerst kam die Meldung über einen brennenden Vito in Fahrtrichtung Würzburg«, sagt er. Ein Kleintransporter hatte wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen und brannte lichterloh auf der Fahrbahn. Gefühlt zwei Minuten nach dieser ersten Meldung, erinnert sich Wissel, kam der Unfall auf der Gegenspur. Erst seien vier Unfallautos gemeldet worden, dann zehn. Die Wehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff seien da schon auf dem Weg zu dem brennenden Transporter gewesen.

Wissel lobt das schnelle Schalten seiner Leute: »Die haben nicht erst gedreht, um zu dem Unfall auf der Gegenspur zu kommen. Sie haben ihre Leute aussteigen und über die Leitplanken steigen lassen, das war gut.« Der Verkehr hatte sich da bereits in beide Richtungen gestaut. »Das Durchkommen war schwierig. Es war ein Kampf, obwohl genug Platz für eine Rettungsgasse gewesen wäre.«

Unübersichtliche Lage

Letztlich war die Feuerwehr mit 70 Personen im Einsatz, auch aus dem Kreis Main-Spessart. Und die wurden auch gebraucht: Denn in Richtung Frankfurt standen weit mehr als zehn zerbeulte Autos. Im Abstand von gut 300 Metern waren 24 Fahrzeuge, darunter ein Laster, ineinander gekracht.

Das mögliche Ausmaß der Verletzungen ist bei einem solchen Einsatz groß: Zunächst kann niemand wissen, wie viele Menschen sofort Hilfe brauchen oder ob es Tote gibt. Das machte es für den Rettungsdienst anfänglich schwer, die Situation zu überblicken, sagt Andreas Weber, Einsatzleiter Rettungsdienst, gegenüber unserem Medienhaus.

Insgesamt beschäftigte die Massenkarambolage die Besatzungen von acht Rettungswagen, drei Krankenwagen sowie diverse Führungskräfte und drei Notärzte. Auch zwei Hubschrauber waren im Anflug. Die Retter mussten 25 Unfallbeteiligte sichten, sagt Weber, und so schnell wie möglich die Schwere der Verletzungen einordnen. Das sei stressig. Viele der Leichtverletzten seien zudem aufgeregt herumgelaufen.

Die meisten Verletzungen aber, sagt Weber, seien Prellungen gewesen oder Schleudertraumata. Nur zwei der letztlich zwölf Patienten seien als »kritisch« eingestuft worden: Weil ihre Autos so stark beschädigt waren, dass stärkere Verletzungen nicht auszuschließen gewesen seien. Der Rettungsdienst brachte insgesamt elf der zwölf Verletzten in nahegelegene Krankenhäuser.

Die beiden Helikopter kamen entgegen erster Meldungen nicht zum Einsatz: Einer drehte wegen der überwiegend leichten Verletzungen bereits im Anflug ab. Der zweite landete zwar an der Unfallstelle, flog aber nach Angaben von Kreisbrandrat Wissel etwa zehn Minuten später ohne Patienten an Bord wieder davon.

Über den Grund für die Karambolage sind sich Polizei und Kreisbrandrat Wissel einig: »Ich bin ja selbst hingefahren, nach Waldaschaff wurde die Fahrbahn immer glatter«, sagt Wissel. Glatteis oder gar Blitzeis, wie an mehreren Stellen vermutet worden war und wie es im Polizeibericht heißt, kann laut Stefan Englert, Leiter der Autobahnmeisterei Hösbach, aber nicht das Problem gewesen sein. Glatt war es schon, aber auf Grund von sogenanntem Schneegriesel durch Nebel. Dabei handele es sich nicht um Niederschlag wie Schnee oder Regen. »Wir haben auch nichts auf dem Radar gesehen.« Die Autobahnmeisterei hatte auf der Strecke zwischen 5 und 7 Uhr gestreut, sagt Englert. »Wenn auf einer Spur wenig Verkehr ist, verteilt sich das Salz nicht richtig. Dann hilft auch das beste Salz nichts.«

Verkehrschaos und zwölf Verletzte nach Karambolage auf A3

Polizei ermittelt

Über die Glätte hinaus wirft der zeitliche Ablauf die Frage auf: Hat einer der Unfallfahrer nach links zum brennenden Transporter geschaut und nicht richtig aufgepasst? »Ich glaub's eher nicht, aber ich will es nicht ausschließen«, sagt Kreisbrandrat Wissel. Es könne schon sein, dass da einer gebremst und der nächste nicht richtig geguckt hätte. Die Wetterverhältnisse, da ist er sicher, haben trotzdem eine Rolle gespielt. Die Polizei wollte sich auf Anfrage zur Unfallursache noch nicht äußern und verwies auf die laufenden Ermittlungen.

Die Räumungsarbeiten dauerten bis 12.15 Uhr an. Zwischenzeitlich hatte sich der Verkehr bis Marktheidenfeld in der einen, bis Hösbach in der anderen Richtung gestaut.