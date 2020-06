Blitze, Starkregen, überschwemmte Straßen: So heftig war das Gewitter am Untermain

Am späten Abend und auch noch in der Nacht rückten die Wehren aus Stadt und Kreis Aschaffenburg in mehr als hundert Fällen aus. Straßen waren überschwemmt, Keller vollgelaufen. Außerdem gab es Unfälle. In Eichenbühl im Kreis Miltenberg setze ein Blitz einen Dachstuhl in Brand. Der Kreis Main-Spessart kam mit starkem Regen ohne Zwischenfälle davon, laut Kreisbrandinspektor Harald Merz habe es im gesamten Kreis keinen Einsatz gegeben. Im Kreis Darmstadt-Dieburg waren wegen des Unwetters zahlreiche Einsätze nötig, hier rückten die Wehren 55 Mal aus.

Das Foto hat uns Main-Echo-Leser Marcel Bohlender zugesandt. Diese besondere Blitz-Erscheinung hat er am Samstag bei Elsenfeld-Eichelsbach beobachtet.

Im Überblick:

Stadt Aschaffenburg: Überschwemmte Straßen und vollgelaufenen Keller (mit Bilderserie)

Kreis Aschaffenburg: Rund 70 Einsätze für die Feuerwehr, in Haibach läuft ein Keller bis zum Erdgeschoss voll

Stadt und Kreis Aschaffenburg, Raum Dieburg: unser Überblicks-Bericht

Kreis Miltenberg: In Eichenbühl setzt ein Blitz einen Dachstuhl in Brand (mit Bilderserie)

B469: Jaguar-Fahrer verletzt

A3 bei Würzburg: Ein angetrunkener 31-Jähriger ist mitten im Wolkenbruch zu schnell unterwegs und prallt in die Leitplanken

Manuela Klebing