So bilanziert die Polizei die "Wandertag"-Versammlung in Frammersbach

"Am Sonntagnachmittag fand in Frammersbach eine Versammlung statt. Diese war zuvor ordnungsgemäß beim Landratsamt Main-Spessart angezeigt worden. Es nahmen über 300 Personen an der Veranstaltung teil, die insgesamt friedlich verlaufen ist. Trotzdem müssen einige Personen mit einer Anzeige der Polizei rechnen.

Die Demonstranten sammelten sich wie angekündigt ab 13.30 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus. Von dort zogen sie etwa eine Stunde auf einer zuvor festgelegten Strecke durch einzelne Ortsstraßen. Auf dem genannten Parkplatz fand im Anschluss eine Kundgebung mit Rede- und Musikbeiträgen statt. Gegen 16.20 Uhr wurde die Versammlung offiziell beendet.

Die Versammlungsleitung hatte noch am Freitag beim Verwaltungsgericht Würzburg einen Eilantrag gegen den Versammlungsbescheid des Landratsamtes Main-Spessart gestellt. Insbesondere die Verpflichtung, eine Gesichtsmaske zu tragen, wurde angegriffen. Hier und in anderen Punkten folgte das Gericht vollumfänglich jedoch der Begründung des Landratsamtes, gab jedoch Trommeln und Megafone als Kundgebungsmittel frei.

Auch wenn die Versammlung ohne nennenswerte Zwischenfälle verlief, erstattete die Polizei gegen zehn Personen Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Fünf Teilnehmer trugen im Verlauf der ortsfesten Kundgebung nachweislich keine Gesichtsmaske. Ein Teilnehmer führte darüber hinaus einen Hund mit sich, was das Landratsamt ausdrücklich untersagt hatte. Im Rahmen des Aufzugs durch Frammersbach wurde bei weiteren fünf Teilnehmern festgestellt, dass diese keine Maske trugen. Vier davon waren anfangs nicht bereit, ihre Personalien gegenüber der Polizei anzugeben. Dies taten sie erst, nachdem ihnen durch die Ordnungshüter die vorläufige Festnahme angedroht worden war." (Ende der Pressemitteilung)