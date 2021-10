 So bereiten sich Spezialkräfte der Feuerwehren auf Waldbrände vor

Mit zwei Polizeihubschraubern trainierten Spezialkräfte verschiedener Feuerwehren den Waldbrand-Einsatz aus der Luft.

Aschaffenburg sei einer von 18 Standorten in Bayern, an denen so genannte Außenlastbehälter vorgehalten werden und Feuerwehrleute als Flughelfer für den Spezialeinsatz ausgebildet sind, erklärt der Leiter der Sondereinheit Günther Spatz.

Insbesondere im Spessart gebe es viele Waldstücke, auch auf Aschaffenburger Gemarkung, welche mit Fahrzeugen nicht oder nur schwer zugänglich wären.

Sowohl für das Bodenpersonal, wie auch die Hubschrauberbesatzungen der Polizei, sei das Abwerfen von Löschwasser über dem Zielgebiet sowie der Transport von Material und Gerät immer wieder eine nicht alltägliche Herausforderung, betonte Flughelfer-Leiter Spatz. Das Zusammenspiel könne nur durch praxisnahes Training funktionieren.

So war auch die Übungslage am Wochenende mit verschiedenen Übungsorten um die Stadtteile Obernau und Gailbach für die rund 50 Einsatzkräfte, darunter über zwei Dutzend Flughelfer aus Aschaffenburg und Bischofsheim, recht anspruchsvoll.

Zentraler Ausgangspunkt war dabei das Segelfluggelände in Obernau. Mit viel Lärm und aufgewirbeltem Staub starteten die beiden Hubschrauber vom Typ EC 135 der Polizei-Hubschrauberstaffeln aus dem bayerischen Roth und dem hessischen Egelsbach mit einem EC 145 hier mehrfach oder nahmen ihre Lasten an den speziell dafür vorgesehenen Haken. Mit bis zu 900 Litern wurden die Außenlastbehälter in einer nahegelegenen Kiesgrube und mit Wasser aus dem Main gefüllt, bevor die Maschinen über das Waldgebiet losschwebten.

Besonderes Fingerspitzengefühl der Piloten war auch beim Anhängen der Spezialboxen gefragt. Während die Maschinen nur knapp über dem Boden schwebten, mussten dabei die Flughelfer die jeweilige Last unter den Hubschraubern befestigen, bevor diese zu den jeweiligen Einsatzorten starten konnten.

Auch die Einsatzleitung hatte am Rande des Segelfluggeländes ihre Position bezogen. Von hier aus wurden alle Maßnahmen koordiniert und der Funkverkehr abgewickelt. Dabei arbeiteten die Koordinatoren der Flughelfer eng mit der Feuerwehreinsatzleitung und dem Flugleiter der Polizei zusammen.

Eine der drei ausgelagerten Übungsstellen war ein großes Wiesengrundstück nahe des Gailbacher Sportplatzes. Hier setzten die Hubschrauber mehrere Flughelfer, samt Ausrüstung, per Winde ab. Diese errichteten mittels Faltbehältern eine Wasserübergabestation, welche durch die Hubschrauber später mit Löschwasser befüllt wurden.

Beim Befüllen tauchten die Hubschrauber die Behälter in den See der Kiesgrube und in den Main ein. Der Operator im Hubschrauber öffnete danach die Ventile um sie mit Wasser zu befüllen. Anschließend schwebten die Maschinen in Richtung Gailbacher Wald davon.

Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine habe funktioniert, so das Fazit von Günther Spatz am Nachmittag. Auch wenn dieses Jahr keine großen Wald- und Flächenbrände mehr zu erwarten sind, sei man für die nächste Waldbrandsaison gut gerüstet.

So arbeiten die Flughelfer der Feuerwehr

Die Flughelfergruppe der Aschaffenburger Feuerwehr wurde 1980 gegründet und besteht derzeit aus knapp 20 speziell geschulten Einsatzkräften, welche auf Anforderung bundesweit zum Einsatz kommen. Flughelfer sind dafür verantwortlich, dass Personen- und Lastentransporte mit Hubschraubern sicher abgewickelt werden können. Sie kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn sich die Start- und Landeflächen oder Lastaufnahmestellen in unwegsamem Gelände abseits eines Flugplatzes befinden.

Sie stehen mitunter direkt auf dem Landeplatz oder auf den Kufen eines Hubschraubers und weisen Hubschrauberpiloten ein oder befestigen Außenlasten am Transporthaken. Die Kommunikation wird durch Funkkontakt mit den Piloten und der Flughelfer-Unterstützungsgruppe abgewickelt.

Als Flughelfer kommen nur Feuerwehrleute in Frage, die höhentauglich und schwindelfrei sind. In der fliegerischen Einsatzleitung arbeiten die Flughelfer unmittelbar mit der Feuerwehr-Einsatzleitung zusammen. Sie koordinieren unter anderem das Einfliegen von Personal in den Einsatzraum, den Transport von Lasten sowie den Löschwassertransport.

Im Bereitstellungsraum und der Landezone haben sie Aufgabe die Hubschrauber bei Start und Landung entsprechend einzuweisen. Des Weiteren werden von ihnen die Lasten für die Transportflüge zusammengestellt und die Löschwasserbehälter befüllt.

Im Einsatzraum selbst weisen Flughelfer die Piloten für den punktgenauen Abwurf per Funk.

Ralf Hettler