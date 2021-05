Smartphone von Elsenfelderin unterschlagen: 48-Jähriger versteckt sich hinter Gebüsch vor Polizei

Im Rahmen der Suche traf eine Polizeistreife auf einen 48-Jährigen, der sich offensichtlich hinter einem Gebüsch auf dem Fahrradweg zwischen Obernburg und Großwallstadt vor den Polizisten versteckt hielt. Bei diesem konnte letztlich das gesuchte Mobiltelefon aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann muss sich nun im Strafverfahren wegen Unterschlagung verantworten.

Unter Drogen stehender Motorroller-Fahrer unterwegs

Am Freitag um 16.45 Uhr fiel ein 56-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades in der Nibelungenstraße in Obernburg-Eisenbach bei einer Verkehrskontrolle durch drogenkonsumtypische Verhaltensweisen auf. Weiterhin konnte bei ihm eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden, die er ohne die erforderliche Erlaubnis in seinem Besitz hatte. Es erfolgte eine Blutentnahme bei dem Fahrzeuglenker und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Betrunken auf Pedelec nach Ausgangssperre unterwegs

Am Samstag um 01.35 Uhr fiel einer Streife der Polizei Obernburg ein Pedelec-Fahrer in der Hauptstraße des Leidersbacher Ortsteils Ebersbach auf, der in "ausgeprägt unsicherer Weise" sein Fahrzeug steuerte. Die Beamten stoppten den 30-Jährigen und fanden heraus, dass dieser aufgrund einer Atemalkoholkonzentration von 0,69 mg/l die Ausfallerscheinungen zeigte. Zusätzlich war er trotz der pandemiebedingten nächtlichen Ausgangssperre unberechtigt in der Öffentlichkeit unterwegs. Der 30-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Auto unter Drogeneinfluss gesteuert

Am Freitag stellte eine Streife der Polizei Obernburg um 23.35 Uhr bei einem Autofahrer in der Vorderen Hart in Elsenfeld Anzeichen für einen kürzlich vorangegangen Konsum vom Cannabis fest. Der 22-Jährige bekam eine Blutprobe entnommen. Weiterhin konnte der Mann keinen triftigen Grund für seinen Aufenthalt in der Öffentlichkeit während der nächtlichen Ausgangssperre vorbringen.

Polizei Obernburg/kick