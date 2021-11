Smart überschlägt sich bei Sailauf

Kurz nach 18.30 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem Smart auf der Kreisstraße AB24 von Sailauf kommend unterwegs, als er aus bisher ungeklärten Gründen links von der Fahrbahn abkam. Er überschlug sich im Grünstreifen und landete schließlich wieder am Fahrbahnrand. Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrer mit leichten Verletzungen davon. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr Sailauf sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Kurze Zeit später konnte der Verkehr auf einem Fahrstreifen wieder vorbeifahren. Am Smart entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von über 10.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

Ralf Hettler