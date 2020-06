Überschlag in der Aschaffenburger Schönbornstraße

Ein 24-jähriger Fahrzeugführer verlor hierbei die Kontrolle über seinen Smart und konnte das ins Schleudern geratene Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle bringen. In der Folge überschlug sich der Wagen und kam auf dem Gehweg zum Liegen. Der Fahrer selbst erlitt Schnittwunden an den Händen und seine 23-jährige Beifahrerin eine Prellung am Ellenbogen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und dürfte nach dem Überschlag nur noch Schrottwert besitzen.

Polizei Aschaffenburg/mkl