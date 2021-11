Smart überschlägt sich bei Sailauf

Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und landete im Grünstreifen. Der Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurde aber vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Sailauf war mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Kleinostheim. Ein 27-jähriger Audi-Fahrer prallte am frühen Montagmorgen um kurz vor 6 Uhr auf der Staatstraße 3308 (Höhe Industriegebiet) ungebremst auf einen Mazda, welcher auf Höhe des Industriegebietes nahe der A45 an einer roten Ampel wartete. Durch die Kollision wurde der Mazda auf ein davor stehenden Suzuki und dieser wiederum auf ein davor stehendes Fahrzeug geschoben. Der Unfallverursacher und die 31-jährige Suzuki-Fahrerin wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus im Nahbereich verbracht. Lediglich das vorderste Fahrzeug blieb fahrbereit, der Rest musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 26.000 Euro geschätzt.

Goldbach. Ein 27-jähriger Autofahrer wurde am späten Montagabend in der Hauptstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei zeigte der Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten. Ein Urinschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten obendrein eine kleine Menge Marihuana in einer mitgeführten Umhängetasche finden. Das Fahrzeug, mit welchem der 27-Jährige unterwegs war, hatte zudem keinen aktuellen Versicherungsschutz und hätte dementsprechend nicht im Straßenverkehr bewegt werden dürfen.

Unbekannter Täter demoliert Auto - Zeugen gesucht

Hösbach. Ein bislang unbekannter Täter hatte am vergangenen Donnerstag zwischen 7 und 13 Uhr gleich mehrere Fensterscheiben eines Land Rovers eingeschlagen. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf dem Pendlerparklatz an der Bundesstraße 26 zwischen Hösbach und der Weiberhöfe geparkt.

Fensterscheibe des Pfarrzentrums beschädigt

Hösbach. Im Zeitraum von Donnerstag (04.11.2021) bis Freitagnachmittag (05.11.2021) schlug ein unbekannter Täter eine Glasscheibe des Pfarrzentrums an der Hauptstraße ein. Der verursachte Sachschaden wird mit 2.000 Euro beziffert.

Täter zersticht Reifen

Laufach. Ein unbekannter Täter hatte an zwei Anhängern insgesamt sechs Reifen zerstochen. Die Fahrzeuge waren im Tatzeitraum von Freitagabend bis Montagmittag auf dem Parkplatz des Friedhofes (Ortsteil Frohnhofen) in der Aschaffenburger Straße abgestellt.

Täter bricht in Garagen ein

Stockstadt. Zwischen Sonntag- und Montagvormittag brach ein unbekannter Täter in mehrere Garagen in der Bamberger Straße ein. Der Täter hebelte jeweils die rückwärtigen Fenster der Garagen auf. Aus insgesamt vier Garagen erbeutete er so drei Fahrräder im Wert von circa 3.500 Euro.

Schule mit Graffiti besprüht

Mainaschaff. Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen besprühten unbekannte Täter ein Schulgebäude und die angrenzende Sporthalle in der Schillerstraße mit roter Farbe. Die Täter beschädigten auf diese Weise an mehreren Stellen die Gebäudefassade, wie auch Fensterrahmen und Bewegungsleuchten. Die Kosten für die Reinigung werden auf 15.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu tatverdächtigen Personen in den zuvor genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.