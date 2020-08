Smart in Lohr angefahren - Aufmerksamer Zeuge klärt Unfallflucht auf

Am vergangenen Donnerstag ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Weisenau in Lohr. Die Fahrzeugführerin eines Suzuki Swift touchierte beim Ausparken einen dort ordnungsgemäß geparkten Smart und verließ anschließend die Unfallstelle ohne ihre Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren.

Glückicherweise konnte das Geschehen von einem unbeteiligten Zeugen beobachtet werden. Dieser notierte sich das Kennzeichen des unfallflüchtigen Fahrzeugs und hinterließ dies am Smart der Geschädigten.

Anhand des Kennzeichens konnte die Unfallfahrerin ermittelt werden. Die 79-jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Der Sachschaden beläuft sich an beiden Pkw auf jeweils rund 250,- €.