Smart fängt auf der B469 bei Obernburg Feuer

Am Freitagnachmittag hatte der Mann für gut 5000 Euro einen gebrauchten Smart erworben und war gegen 15 Uhr auf der B469 in Fahrtrichtung Seligenstadt unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz zwischen Obernburg und Großwallstadt bemerkte er Rauch aus dem Motorraum und steuerte noch den Parkplatz an. Er konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, ehe es in Flammen aufging.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Wagen bereits lichterloh. Den Einsatzkräften blieb nur noch das Ablöschen der Reste. Schnell wurde das Feuer unter Kontrolle gebracht, zurück blieb ein ausgebranntes Gerippe.

Kurzzeitig musste die Bundesstraße in Richtung Aschaffenburg komplett gesperrt werden. Anschließend war der Parkplatz bis zur Bergung des ausgebrannten Fahrzeuges geschlossen.

Vermutlich entstand das Feuer durch einen technischen Defekt.

