Die beiden Herren gerieten wegen einer Stichsäge in Streit in dessen Verlauf der eine Bruder den anderen am Hals packte und auf eine Werkbank druckte. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme klagte der Geschädigte uber Ruckenschmerzen. Eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Täter eingeleitet, welcher beim Eintreffen der Streife nicht mehr vor Ort war.