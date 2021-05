Skoda touchiert Fußgänger in Alzenau - Mann verletzt

In dem verkehrsberuhigten Bereich kam dem Mann eine Skoda entgegen, dessen Fahrer auf die beiden Fußgänger zufuhr und den 40-jährigen dabei leicht am Knie touchierte. Anschließend fuhr der Unbekannte mit seinem Wagen, dessen Kennzeichen bekannt ist, unverrichteter Dinge weiter. Der Fußgänger wurde bei dem Vorfall leicht am Knie verletzt. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizei in Alzenau.

Vorfahrtsunfall in Mömbris

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Vorfahrtsunfall in Schimborn entstand am Mittwochmorgen ein Schaden von 2.500 Euro. Um 10.15 Uhr wollte ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer von einer Seitenstraße der Schimborner Straße auf die vorfahrtsberechtige Schimborner Straße fahren. Dabei übersah er offenbar den Pkw eines 69-jährigen Mannes, der in Richtung Ortsmitte fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Alzenau-Kälberau, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag wurde ein Daimler, der in der Birkenstraße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher hatte offenbar in der Sackgasse gewendet und dabei die Beifahrertür beschädigt (circa 1.500 Euro).

Joint in Hörstein gefunden

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochabend kontrollierte eine Polizeistreife einen 21-jährigen VW-Fahrer in der Dettinger Straße. Dabei kam ein Joint zum Vorschein, der sichergestellt wurde. Da der junge Mann außerdem einen zeitnahen Cannabiskonsum einräumte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau