Skoda prallt in Ford: Drei Menschen in Erlenbach verletzt

Kurz nach 7 Uhr war ein Mercedes-Fahrer auf der Staatsstraße 2309 von Klingenberg kommend in Richtung Erlenbach unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Erlenbach hielt er an, um ein Dacia das Rangieren in eine Einfahrt zu ermöglichen. Auch ein Ford-Fahrer hielt hinter dem Mercedes an. Eine 20-jährige Skoda-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck des Fords und schob diesen in das Mercedes. Anschließend landete der Skoda in eine Wiese. Sowohl die Unfallverursacherin wie auch die beiden Insassen des Fords erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Erlenbach sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Während der Mercedes-Fahrer seine Fahrt noch eigenständig fortsetzen konnte, mussten Ford und Skoda abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro. Bis zur Bergung der Fahrzeuge stand nur eine Spur der Straße zur Verfügung.

Ralf Hettler