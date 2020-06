Skoda mit Blaulicht unterwegs

Vor Ort wurde schließlich ein Skoda mit einem mobilen Blaulicht auf dem Dach festgestellt. Das Blaulicht wurde sichergestellt und gegen den 24-jährigen Fahrer wurden Ermittlungen wegen Amtsanmaßung eingeleitet.

Vom Fahrrad gestürzt

Erlenbach a.Main. Sonntag, gegen 232 Uhr, trafen mehrere Personen auf der Bahnstraße auf einen 32-jährigen Mann. Der Mann hatte ein Fahrrad dabei und war am Kopf verletzt. Er wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht und musste außerdem eine Blutprobe abgeben, da davon ausgegangen wurde, dass er alkoholbedingt von seinem Fahrrad stürzte.



Auseinandersetzung bei einer privaten Feier

Wörth. Am 6. Juni, gegen 20:05 Uhr, kam es während einer Feier zu einer Streitigkeit und Handgreiflichkeiten zwischen einer 20-jährigen und einem 22-jährigen Bewohner/-in. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurden die eingesetzten Polizeibeamten von dem 22-jährigen Mann und seiner Mutter beleidigt. Die Streitenden wurden schließlich getrennt, um eine erneute Auseinandersetzung zu verhindern.

BMW streift Jaguar

Obernburg. Am Samstag, gegen 18 Uhr, streifte ein 53-jähriger BMW-Fahrer mit seiner geöffneten Fahrertür die Beifahrertür eines Jaguars auf dem Parkplatz eines Marktes Auf der Au. Dabei wurden beide Türen beschädigt, Sachschaden ca. 2300 Euro.

An VW gestoßen

Klingenberg. Am Samstag, gegen 15.50 Uhr befuhr ein 52 jähriger Peugeot-Fahrer die Wilhelmstraße und stieß aus Unachtsamkeit gegen einen geparkten VW. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 1500,- EUR.

Tür geöffnet, Mitsubishi gestreift

Elsenfeld. Als eine 51 jährigen VW-Fahrerin die Tür ihres geparkten Fahrzeuges am 06.06.20, gegen 11:00 Uhr, auf der Erlenbacher Straße öffnete, kollidierte die Tür mit dem Außenspiegel eines vorbeifahrenden Mitsubishis. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 100 Euro.

Aus Unachtsamkeit auf VW aufgefahren

Elsenfeld. Am 06.06.20, gegen 12 Uhr fuhr ein 30-jähriger BMW-Fahrer aus Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt wartenden VW auf. Die 23 jährige VW-Fahrerin wurde daraufhin mit ihrem Fahrzeug auf einen Anhänger geschoben. Durch den Aufprall wurde der Anhänger abgekoppelt und beschädigte das Zugfahrzeug, einen Skoda. Der Gesamtschaden betrug ca. 10.000 EUR und alle Beteiligten wurden leicht verletzt. Der BMW-Fahrer und der 56 jährige Skoda-Fahrer wurde zur weiteren Behandlung in das Klinikum Erlenbach verbracht. Die Unfallstelle musste von der Feuerwehr gereinigt werden.

Zu schnell: VW überschlägt sich bei Elsenfeld

Elsenfeld. Am Samstag, gegen 11.10 Uhr, befuhr ein 19 -jähriger VW-Fahrer die St 2308 in Richtung Elsenfeld / OT Rück. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich und kam im Feld neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Klinikum Erlenbach verbracht. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden von ca. 7500,- EUR.

Daimler übersehen



Erlenbach. Am 06.06.20, gegen 07:47 Uhr, bog eine 65 jährige VW-Fahrerin von der Doktor-Aloys-Schmitt-Straße nach links auf die Bahnstraße ab und übersah dabei einen von rechts kommenden Daimler. Der 67-jährige Daimler-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen betrug ca. 1500,- EUR.

Polizei Obernburg/mkl