Skoda kracht in Aschaffenburg in Geländer - Fahrer flüchtet

Ein Skoda-Fahrer fuhr am Mittwochabend, gegen 20:30 Uhr, die Schweinheimer Straße in Richtung Aschaffenburger Innenstadt entlang. An der Kreuzung zum Südring ordnete sich der 35-Jährige zum Linksabbiegen in Richtung Nilkheim ein. Hierbei geriet er nach rechts aus der Kurve, so dass er frontal mit einem Fußgängergeländer kollidierte. Der Mann blieb unverletzt und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne eine sachgemäße Unfallaufnahme zu ermöglichen. Er hinterließ ein deformiertes Geländer und damit mehrere tausend Euro Sachschaden. Die aufnehmenden Beamten erhielten von aufmerksamen Unfallzeugen Hinweise zu dem Täter. Er konnte kurze Zeit darauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Sein Skoda wies eine massiv beschädigte Front auf. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Kupferdieb geht Rohbau in Aschaffenburg an

Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Freitag, 16 Uhr bis Montag, 07 Uhr, diverse Kupferrohre von einer Baustelle. Diese waren in einem Rohbau im Mitscherlichweg bereits verbaut und hatten einen Wert von über 1500 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

stru/Polizei Aschaffenburg