Am Freitagmorgen gegen 4 Uhr befuhr ein 31-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Schaippach kommend in Richtung Gemünden. Dabei kreuzte ein Fuchs die Straße und es kam zum Zusammenstoß. Der Fuchs wurde schwer verletzt und musste durch die Polizei von seinen Leiden erlöst werden. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

dc/Meldung der Polizei Gemünden