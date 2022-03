Skoda beim Überholen in Neuhütten beschädigt - Zeugen gesucht

In einem Mehrfamilienhaus in Lüneburg wurde eine tote Frau entdeckt. (Symbolbild).

Beim Überholen kam es zu einer Berührung zwischen den beiden Autos. Einer der Fahrer fuhr allerdings weiter. Nun fahndet die Polizei nach einem schwarzen Mercedes mit MSP-Kennzeichen. Der Schaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise 09352/87410.

Fahrradfahrerin stürzt in Lahr

Eine 17-jährige Fahrradfahrerin ist am Dienstagmittag in der Wombacher Straße gestürzt. Sie schrammte leicht an einem parkenden Auto entlang und stürzte, nachdem sie von einem hupenden Fahrzeug abgelenkt worden war. Beim Sturz verstauchte sie sich das Handgelenk. An Auto und Fahrrad entstanden geringe Sachschäden.

Außenspiegel in Lahr demoliert

Auf der Kreisstraße von Lohr-Steinbach Richtung Gemünden hat ein 28-jähriger Autofahrer einen Leitpfosten touchiert. Dabei wurde der rechte Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt. Der Leitpfosten blieb unbeschädigt. Der Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

joma/Polizei Lohr