Skateboard-Fahrer beschädigt in Aschaffenburg Fahrzeug und flüchtet

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der unbekannte Skateboard-Fahrer entfernte sich ohne weitere Maßnahmen zu treffen von der Unfallstelle. Der Täter war männlich und trug langes Haar sowie Piercings im Gesicht. Zudem trug er eine bordeauxrote Mütze und einen gelben Kaputzenpullover. Bei seinem Skateboard handelt es sich womöglich um ein Longboard.

VW angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte am Dienstag, in der Zeit von 06:50 Uhr bis 16:30 Uhr, einen Pkw WV. Dieser war in der Keplerstraße abgestellt und weist nun einen Streifschaden im Bereich des vorderen rechten Radlaufes sowie einen Riss im dortigen Reifen auf. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. .

Peugeot in Kleinostheim beschädigt

Ein unbekannter Täter beschädigte am Samstag, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 20 Uhr, einen Pkw Peugeot. Dieser war in der Borgmannstraße abgestellt und weist nun einen Kratzer über die gesamte rechte Fahrzeugseite auf. Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden dem Besitzer.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.