Silageballen in Steinfeld aufgeschnitten - Polizei sucht Zeugen

Weiterhin wurde ein Abdeckvlies vor Ort beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 750 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lohr a.Main unter der Telefonnummer 09352 87410 zu melden.

Vorfahrt nicht beachtet - Unfall in Lohr

LOHR A.MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Zu einem Unfall wegen Missachtung des Vorfahrtszeichens kam es am Mittwochmorgen um 07:30 Uhr auf der Rechtenbacher Straße. Eine 21-jährige Ford-Fahrerin wollte von der Nägelseestraße nach links stadteinwärts abbiegen. Für sie galt dort die Regel „Vorfahrt gewähren". Beim Abbiegevorgang übersah sie eine von rechts kommende 40-jährige Mercedes-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden an beiden Pkws liegt jeweils im vierstelligen Bereich.

Fahrerin kommt von Straße bei Krommenthal ab - Frau leicht verletzt

WIESTHAL-KROMMENTHAL, LKR. MAIN-SPESSART. Eine 65-jährige Chevrolet-Fahrerin verlor am Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr auf der Staatsstraße 2317 von Partenstein kommend in Fahrtrichtung Krommenthal die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam dabei mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich am dortigen Straßenhang und kam auf den Rädern am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Die Fahrzeuglenkerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Lohr am Main gebracht. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Bei dem Unfall wurde die Fahrbahndecke aufgerissen und ein Leitpfosten umgeknickt. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Kontrolle über Wagen verloren - Autofahrerin leicht verletzt

RECHTENBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Am Mittwochmittag um 13:30 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei welchem eine 68-jährige Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Die Dame war mit ihrem Mitsubishi von Lohr kommend in Fahrtrichtung Aschaffenburg unterwegs als ihr Fahrzeug infolge eines Schlenkers nach links ausbrach. Der Kleinwagen überschlug sich, prallte frontal gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Opel und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die 68-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Lohr a.Main verbracht. An beiden Pkws entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Wildunfälle bei Partenstein und Lohr

PARTENSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Mittwochmorgen um 06:50 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Audi und einem Reh auf der Staatsstraße 2317 zwischen Partenstein und Krommenthal. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. Eine Schadensüberprüfung am Fahrzeug findet noch statt.

LOHR-STEINBACH. Zu einem weiteren Wildunfall kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01:00 Uhr auf der Staatsstraße 2435 von Wiesenfeld kommend in Richtung Steinbach. Am Wiesenfelder Berg kollidierte ein Reh mit einem BMW. Das Reh verstarb an der Unfallstelle. Der Frontschaden des Autos liegt im vierstelligen Bereich.

dc/Meldungen der Polizei Lohr