Siebenjährige bei Unfall in Niederstetten schwer verletzt

Gegen 8.20 Uhr war das Kind mit seinem Roller auf dem Gehweg an der Oberstetter Straße unterwegs. An einem Fußgängerüberweg wollte sie die Straße überqueren. Zeitgleich näherte sich eine 61-Jährige mit ihrem Auto von Oberstetten kommend in Fahrtrichtung Vorbachzimmern. Es folgte eine Kollision, bei der sich das Mädchen schwere Verletzungen zuzog. Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung kamen vor Ort und brachten das Kind in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin stand unter Schock und wurde ärztlich behandelt. An dem Auto entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Auffahrunfall mit Totalschaden in Wertheim

Als ein VW-Fahrer am Sonntag gegen 18 Uhr in der Würzburger Straße in Wertheim auf Gegenverkehr wartete, um auf einen Parkplatz abzubiegen, kam es zu einem Auffahrunfall. Eine 22-Jährige war mit ihrem Mitsubishi in der Würzburger Straße unterwegs und prallte auf den VW.An beiden PKW entstand Totalschaden in noch unbekannter Höhe. Alle vier Beteiligten, die 22-Jährige sowie ihr 24-Jähriger Beifahrer und die Insassen des VW im Alter von 21 und 31 Jahren, zogen sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte zwei Personen vorsorglich in ein Krankenhaus.

mci / Quelle: Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis