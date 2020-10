Sieben Verletzte nach Unfall bei Waldaschaff

Gegen 18 Uhr war eine 34-jährige BMW-Fahrerin auf der Kreisstraße von Rothenbuch kommend in Richtung Waldaschaff unterwegs. In einem Waldstück kam sie in einer Rechtskurve auf der regennassen Straße auf die Gegenfahrbahn, prallte in die Seite eines entgegenkommenden Dacia und kollidierte anschließend mit einem Seat.

Bei dem Zusammenstoß entstand an allen drei Fahrzeugen wirtschaftliche Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Dacia-Fahrerin wurde leicht verletzt und musste nur ambulant behandelt werden. Die jeweils drei Insassen im BMW und Seat erlitten schwerere Verletzungen und mussten nach einer Erstversorgung durch den Notarzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Der Sachschaden summiert sich auf weit über 10.000 Euro. Die Feuerwehren aus Waldaschaff und Rothenbuch sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrban. Die Kreisstraße musste für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot von insgesamt sieben Rettungswagen, einem Notarzt und einem Einsatzleiter-Rettungsdienst im Einsatz.

Ralf Hettler