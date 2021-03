Sieben junge afghanische Flüchtlinge: in rumänischem Lkw versteckt bis nach Lengfurt

Als er die Plane seines Laderaums öffnete, sprangen plötzlich sieben Personen von der Ladefläche und rannten weg. Von der hinzugerufenen Streife konnten die Personen in der Nähe aufgegriffen werden. Bei diesen handelte es sich um afghanische Flüchtlinge im Alter von 15 - 24 Jahren. Diese waren offenbar auf der Ladefläche des Lastwagens versteckt nach Deutschland eingereist. Die Asylsuchenden wurden in einer Jugendeinrichtung untergebracht.

Marktheidenfeld. Am Freitag gegen 11.15 Uhr wurde eine 81-jährige Frau in einem Supermarkt in der Georg-Mayr-Straße in Marktheidenfeld von einem jungen Mann angesprochen und nach dem Preis eines Produktes aus der Tiefkühltruhe befragt. Später stellte sich heraus, dass die Frau durch die Ansprache offenbar nur abgelenkt wurde um deren Geldbörse aus deren Handtasche zu stehlen. In der Geldbörse befanden sich neben verschiedenen Dokumenten auch 70 Euro Bargeld. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 25 Jahre alten Mann gehandelt haben. Dieser war circa. 1,60 Meter groß, schlank, hatte kurze Haare und trug eine blaue Jacke mit roten Rändern. Hinweise bitte unter Tel. 09391/9841-0 an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld.

Diebstahl an Tankstelle

Martheidenfeld, Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr kam ein etwa 50-jähriger Mann in eine Tankstelle in der Würzburger Straße in Marktheidenfeld und wollte dort alkoholische Getränke kaufen. Die Verkäuferin weigerte sich jedoch aufgrund bestehender Vorschriften, alkoholische Getränke zu verkaufen. Daraufhin nahm sich der Mann einfach eine Flasche Vodka und verließ die Tankstelle, ohne zu bezahlen. Es soll sich um einen 50-jährigen, etwa 1,80 Meter großen Mann gehandelt haben.

Fahrbahn durch Zement verunreinigt

Kreuzwertheim-Unterwittbach. Offenbar durch den Bedienungsfehler des Fahrers eines Silozuges wurde die Verbindungsstraße zwischen Unterwittbach und Rettersheim auf einer Länge von rund 300 Meter mit Zement verunreinigt. Die Fahrbahn musste deswegen von der Feuerwehr gereinigt werden.

mkl/Polizei Marktheidenfeld