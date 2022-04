Sichere Schulwege: Obernburger Polizei kontrolliert intensiv

Im Bereich des Schulzentrums in der Dammsfeldstraße in Elsenfeld hatte die Polizei am Mittwochmorgen kontrolliert. Besonders achteten die Beamten dabei auf die Geschwindigkeit der an- und abfahrenden Fahrzeuge, auf die ordnungsgemäße Sicherung der Kinder im Auto und auf unerlaubtes Parken von Eltern an und um Bushaltestellen.

Im Rahmen der Kontrollaktion stellten die Beamten am Elsenfelder Schulzentrum in der 30-Zone rund zehn Geschwindigkeitsverstöße fest. Am schnellsten war hierbei ein Fahrer mit gemessenen 50 km/h unterwegs. Besonders hervorzuheben ist jedoch auch der Fahrer eines mit Schülern besetzen Linienbusses, der mit 44 km/h gemessen worden ist.

Im Bereich der Bushaltestellen, an denen es immer wieder zu Konflikten zwischen sogenannten „Eltern-Taxis" und Linienbussen und hierdurch Gefährdungen von Schülern kommt, konnten elf Parkverstöße festgestellt werden. Insgesamt drei Eltern sicherten ihre Kinder nicht vorschriftsmäßig im Fahrzeug.

Die regelmäßigen Kontrollen der Obernburger Polizei zeigen erfreulicherweise bereits Wirkung. Sowohl im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung, aber auch im Bereich der Parkverstöße sinken die festgestellten Verstöße kontinuierlich und die Präsenz der Polizei vor Ort führt zum erhofften Erfolg - der Steigerung der Verkehrssicherheit.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken