Sexueller Übergriff auf 33-Jährige in Hanau: Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Frau war diese gegen 21.20 Uhr mit ihrem Hund in einem Waldstück in Verlängerung der Liesingstraße unterwegs, als sie wahrnahm, wie der als groß und kräftig beschriebene Unbekannte mit einem älteren, "klapprigen" Damenrad von hinten angefahren kam. Damit der Vierbeiner nicht ins Fahrrad laufen würde, bückte sich die Hanauerin runter zu ihrem Hund. Beim Vorbeifahren packte der mit einem hellen T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidete Unbekannte die 33-Jährige am Gesäß und entfernte sich im Anschluss mit seinem Velo in Richtung der Straße "Am Neuwirtshaus".

Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Ermittler zu wenden.