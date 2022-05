Wer hat ebenfalls etwas beobachtet?

Am Samstagmittag, 21. Mai, fuhr eine Frau in Begleitung eines 4-5 Jahre alten Mädchens mit einem Regionalexpress von Elsenfeld kommend Richtung Aschaffenburg. Sie saßen dort gemeinsam mit einem 52-jährigen Mann in einer Vierersitzgruppe, der gegenüber von ihnen Platz genommen hatte. Während sich die unbekannte Frau gegen 12.20 Uhr um ihr umgefallenes Fahrrad kümmerte, versuchte der Mann das Mädchen zu sich zu ziehen, was nicht gelang. Anschließend dreht sich das Mädchen von ihm ab. Danach berührte der 52-Jährige das Kind noch mit seiner Krücke am Gesäß. Die Frau hat von diesem Vorfall nichts mitbekommen. Eine von der Tat geschockte Zeugin meldete sich jedoch eine halbe Stunde später bei der Polizei und berichtete von ihren Beobachtungen. Die Bundespolizei konnte schließlich gegen 13.15 Uhr den Beschuldigten am Hauptbahnhof in Aschaffenburg festnehmen, der die Tat leugnete.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen sexueller Belästigung eingeleitet und sucht nun nach der Frau mit dem 4-5 Jahre alten Mädchen und nach weiteren Zeugen, die am 21. Mai 2022 gegen 12.20 Uhr mit dem Zug RE 4384 von Elsenfeld Richtung Aschaffenburg gefahren sind.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Würzburg unter 0931 / 322590 entgegen.

mkl/Bundespolizei Würzburg