Seniorin rutscht in Gelnhausen von Pedal ab: Auto ist Totalschaden

Beim Einparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hailerer Straße passierte einer 84-Jährigen aus Linsengericht dieses Malheur am Samstagmittag gegen 12.40 Uhr. Durch das Abrutschen trat sie auf das Gaspedal, fuhr durch den angrenzenden Zaun über circa 1,50 Meter hohe L-Steine (Randsteine) auf die Hailerer Straße und kam an einem gegenüberliegenden weiteren Zaun zum Stehen. Während der Schaden am Mercedes mit 5.000 Euro angegeben wird, ist die Höhe des Sachschadens an Zaun und Steinen noch unbeziffert.

Meldung des Polizeipräsidiums Südosthessen