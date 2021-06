Seniorin in Heigenbrücken übersehen und angefahren

Passanten leisteten Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Die Dame wurde mit einer Unterschenkelfraktur und Schulterprellungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Die Feuerwehr Heigenbrücken unterstützte mit neun Einsatzkräften bei der Versorgung und Unfallaufnahme.

Auf E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Aschaffenburg. Am 10.06.2021 wurde ein 18-Jähriger im Bereich des Radwegs am Perth Inch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass für den geführten E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige.



Rucksack auf Zustellerfahrzeug entwendet

Aschaffenburg. Ein 22-Jähriger Paketzusteller musste am Donnerstagnachmittag, 10.06.2021 den Diebstahl seines Rucksackes anzeigen. Er war zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr im Stadtgebiet Aschaffenburg als Zusteller unterwegs und bemerkte zum Feierabend, dass der Rucksack samt Inhalt aus dem Führerhaus entwendet wurde. Nach der Anzeigenaufnahme gab es jedoch noch einen positiven Lichtblick für ihn. Der Geschädigte fand vor seiner Haustür den Rucksack vor - es fehlte lediglich das Bargeld in Höhe von 10, Euro. Die persönlichen Sachen und Dokumente hatte er jedoch wieder.

Mit Motorrad verbremst - Prellungen zugezogen

Rothenbuch. Durch einen Fahrfehler kam am Donnerstag gegen 17:40 Uhr eine 21-Jährige Motorradfahrerin zu Sturz. Sie befuhr die Strecke von Rothenbuch kommend Richtung Weibersbrunn und verbremste sich in einer Kurve, wodurch sie ins Schleudern geriet und stürzte. Sie zog sich mehrere Prellungen zu, am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 9000, - Euro.

Beschleunigt mit Pkw auf Personen zugefahren

Heigenbrücken. Einen großen Schrecken dürfte ein 35-Jähriger Familienvater am Donnerstag, gegen 15:00 Uhr bekommen haben. Er befand sich mit seinen beiden kleinen Kindern auf dem Gehweg, als ein Pkw-Fahrer den Fahrstreifen der Gegenfahrbahn nutzte und „stark beschleunigt“ auf ihn zufuhr. Er bremste zum Glück rechtzeitig ab, so dass niemand zu Schaden kam. Die Tat wurde bei der Polizei erst am Abend bekannt. Der Pkw-Fahrer konnte bereits ermittelt werden und gegen ihn wird nun ein Strafverfahren eingeleitet werden.