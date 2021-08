Seniorin in Dreieich überfallen und gefesselt - Kripo sucht Zeugen

Anschließend durchsuchten die mit Sturmhaube maskierten Kriminellen, die beide als 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben wurden, das Haus mit 10er-Hausnummer. Nachdem sich die Geschädigte von den Fesseln befreien konnte, flüchtete sie sich zu ihrem Auto und betätigte die Hupe, woraufhin die Täter aus dem Haus rannten und mit der Beute im Schlepptau in unbekannte Richtung flüchteten. Die 76-Jährige erlitt bei dem Vorfall diverse Blessuren, die jedoch glücklicherweise nicht schwerwiegend waren. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Zeugensuche nach Unfall mit drei beteiligten Autos

Dreieich. Ein 20-Jähriger befuhr am Freitagmorgen gegen 9.50 Uhr mit seinem schwarzen Skoda Octavia die Straße "Geißberg" in Richtung Philippseicher Straße. Eine 77-Jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem gelben Skoda Roomster dieselbe Straße in entgegengesetzte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 20-Jährige aufgrund Sekundenschlafs das Bremsmanöver eines vor ihm fahrenden Autos zu spät gesehen haben und in den Gegenverkehr ausgewichen sein, wo er Höhe der Hausnummer 25 mit dem Fahrzeug der 77-Jährigen kollidierte. Durch den Zusammenstoß touchierte der Wagen der Rentnerin dann noch einem am Straßenrand geparkten blauen VW Golf einer 43-Jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 32.000 Euro. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte telefonisch bei der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Mehrere Wahlplakate angezündet: Zeugen bitte melden!

Rodgau. Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen an drei unterschiedlichen Örtlichkeiten Wahlplakate angezündet und dadurch Sachschaden verursacht. Zunächst wurden Feuerwehr und Polizei gegen 1.45 Uhr zur S-Bahnstation Jügesheim gerufen, wo ein Plakat lichterloh in Flammen stand. Ein weiteres brennendes Plakat meldeten Anwohner gegen 2.20 Uhr am Puiseauxplatz in Nieder-Roden, ehe um 4.30 Uhr ein weiterer Löscheinsatz an der S-Bahnstation Rollwald erforderlich wurde, wo insgesamt drei Wahlplakate den Flammen zum Opfer fielen. Die Kripo hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Wer kann Hinweise zur Ölspur geben?

Mainhausen. Die Polizei in Seligenstadt sucht Zeugen, nachdem die Feuerwehr am Sonntagnachmittag eine Ölspur in der Neckarstraße gemeldet hatte. Die Ölspur war etwa 200 Meter lang und betraf die Neckar-, die Rheinstraße sowie den Mainring. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn und machte diese somit wieder fahrtauglich. Bisher gibt es keine Hinweise auf den Verursacher, weshalb Zeugen gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizei in Seligenstadt zu melden.

Bereich Main-Kinzig-Kreis

Unfallflucht auf der Autobahn 66 - weitere Zeugen gesucht

Hanau und Erlensee. Die Autobahnpolizei Langenselbold sucht nach dem Fahrer eines silbernen SUV, der am späten Sonntagnachmittag auf der Bundesautobahn 66 die Mittelleitplanke beschädigte. Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr zwischen der Anschlussstelle Hanau-Nord und der Anschlussstelle Erlensee in Fahrtrichtung Fulda. Die Beamten der Autobahnpolizei bitten nun weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Zeugensuche nach Unfallflucht auf der Autobahn 66 - Bad Soden-Salmünster

Bad Soden-Salmünster. Auf rund 10.000 Euro wird der Schaden beziffert, den der Fahrer eines blauen Ford am Samstagmorgen auf der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Bad Soden-Salmünster und Steinau in Fahrtrichtung Fulda verursacht hat. Gegen 9.40 Uhr war der Fahrer eines weißen Audi Q7 auf der linken der beiden Fahrspuren der Autobahn 66 unterwegs und beabsichtigte einen rechtsfahrenden Lastkraftwagen zu überholen. Hinter dem Lastkraftwagen fuhr noch ein blauer Ford, der den überholenden Audi offenbar übersah und die Fahrspur wechselte. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 31-jährige Audi-Fahrer nach links aus und touchierte die Leitplanke. Der Steinauer blieb hierbei unverletzt. Der Unfallverursacher fuhr jedoch einfach weiter. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

