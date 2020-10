Seniorin bei Wohnungsbrand in Großwelzheim verstorben

In der Münchener Straße war der Brand an einem Einfamilienhaus gemeldet worden. Gewaltsam mussten sich die Einsatzkräfte Zutritt zu dem Gebäude verschaffen. Aus bisher ungeklärten Gründen war es hier zu einem Wohnungsbrand gekommen. Im Verlauf der Löscharbeiten konnte die 86-jährige Wohnungsinhaberin leblos in den Wohnräumen aufgefunden werden. Sie wurde von der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht und an den Rettungsdienst übergeben. Durch einen anwesenden Notarzt konnte nur noch der Tod der Rentnerin festgestellt werden.

Bezüglich der Brandursache haben Beamte der Kriminalpolizei Aschaffenburg die Ermittlungen aufgenommen.

rah