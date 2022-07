Seniorin aus Neunkirchen übergibt falschen Polizisten Gold

Gegen 13.40 Uhr läutete das Telefon der Geschädigten. Zunächst war eine weinende weibliche Stimme zu hören. Das Telefonat wurde in der Folge an einen Mann übergeben, der sich als Polizeibeamter ausgab und behauptete, dass die Enkelin der Seniorin in Hamburg einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Um eine Gefängnisstrafe zu vermeiden, sei nun eine Kaution fällig.

Im Glauben, für die Kaution ihrer Enkelin aufzukommen, übergab die Seniorin im weiteren Verlauf Goldschmuck und -münzen in einer Plastiktüte verpackt an einen unbekannten Mann, der mit seiner Beute in unbekannte Richtung verschwand.

Von dem Abholer liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Ca. 30 Jahre alt

Etwa 170 cm groß, athletische Figur

Kurze blonde Haare

Trug kurze Hose und weißes Oberteil

Wurde offenbar von einem roten Mazda SUV abgesetzt.

Die Übergabe der Wertgegenstände fand gegen 14.50 Uhr in Richelbach statt. In diesem Zusammenhang hofft die Kripo Würzburg nun auch auf Zeugenhinweise.

Wer die Übergabe möglicherweise beobachtet hat oder wer nähere Hinweise zu dem Abholer oder dem roten Mazda SUV geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.

Die Präventionskampagnen des Polizeipräsidiums Unterfranken:

Ø Leg' auf!: Die Bayerische Polizei - Präventionskampagne - LEG' AUF! in Unterfranken (bayern.de)

Ø #NMMO: Die Bayerische Polizei - #NMMO - Präventionskampagne mit Gewinnspiel in Unterfranken (bayern.de)

Fahne mit Ortswappen entwendet - Wer kann Hinweise zum Täter geben?

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. In der Nacht zum Sonntag hat ein Unbekannter eine Fahne mit dem Wappen von Großwallstadt entwendet, die auf einem Grundstück in der Gartenstraße gehisst war. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen dürfte sich der Diebstahl gegen 02.30 Uhr ereignet haben. Möglicherweise wurde der Diebstahl auf dem Nachhauseweg vom Weinfest begangen, das am Wochenende stattfand.

Wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Polizeiinspektion Obernburg zu melden.

Katalysator aus VW Polo entwendet - Zeugen gesucht!

WÖRTH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Bereits im Laufe der vergangenen Woche hat ein Unbekannter den Katalysator eines schwarzen VW Polos entwendet, der vor einem Wohnhaus in der Carl-Wiesmann-Straße geparkt war. Der Tatzeitraum kann auf Montag, 18. Juli 2022, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 21. Juli 2022, 10.00 Uhr, eingegrenzt werden. Festgestellt wurde der Diebstahl erst im Nachgang bei einem Werkstattbesuch.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 mit der Polizeiinspektion Obernburg in Verbindung zu setzen

Gemeinsame Jugendschutzkontrollen des Landratsamtes mit der Polizei

LKR. MILTENBERG. Am Montag haben Beamte der Polizeiinspektion Obernburg gemeinsam mit Mitarbeitern des Landratsamtes Miltenberg Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Hauptaugenmerk der Kontrolle lag auf der Einhaltung der Regelungen zum Verkauf von Tabakwaren und Alkohol an Jugendliche. Im gesamten nördlichen Landkreis wurden Tankstellen, Shisha-Bars und Einkaufsmärkte überprüft.

Um die Einhaltung der Schutzbestimmungen für die Jugendlichen zu überprüfen, waren zwei „jugendliche Scheinkäufer“ im Einsatz, die das Verhalten der Kassierer/-innen prüften. Die jungen Damen versuchten an den Kassen ihr Glück um Zigaretten, alkoholische Mixgetränke oder Hochprozentiges zu erwerben.

Bei insgesamt sechs Betrieben wurde den Jugendlichen „Verbotenes“ verkauft. Sie bekamen ohne Rückfragen zum Alter teils Hochprozentiges verkauft. Und dies, obwohl an allen Kassen beim Verkauf von Ware, die nach dem Jugendschutzgesetz nicht an Jugendliche und Kinder abgegeben werden darf, ein Warnhinweis erschien.

Erfreulicherweise hielten sich aber auch viele Kassiererinnen und Kassierer an die Vorschriften und ließen die Scheinkäuferinnen abblitzen. Sie mussten ohne ihre zuvor ausgesuchte Ware die Geschäfte verlassen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern vom Landratsamt wurden die überprüften Kassiererinnen nach dem Scheinkauf über die Kontrolle aufgeklärt. Die Damen zeigten sich über die Rückmeldung sehr erfreut, müssen sie sich doch des Öfteren „dumme Sprüche“ anhören, wenn sie jugendlichen Kunden den Verkauf von Alkohol oder Zigaretten verwehren.

Die „schwarzen Schafe“ bei der Kontrolle erwartet in den kommenden Tagen ein Bußgeldbescheid vom Landratsamt Miltenberg im dreistelligen Bereich. Auch in Zukunft werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Polizei und Landratsamt gemeinsam entsprechende Kontrollen zum Schutz unserer Jugend durchführen.

Unfallflucht auf McDonald´s Parkplatz - Zeugen gesucht!

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am späten Dienstagabend hat eine Fahrzeugbesitzerin ihren grauen Volvo V50 kurz vor Mitternacht auf dem Parkplatz des McDonald´s abgestellt. Als sie gegen 00.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, entdeckte sie einen frischen Unfallschaden an der Beifahrertür. Vom Verursacher fehlt bislang noch jede Spur. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die Miltenberger Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Tel. 09371/945-0.

