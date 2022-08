Seniorin aus Leider bestohlen – Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Gegen 15.30 Uhr stand ein Mann in der Seidelstraße in Aschaffenburg-Leider vor der Wohnungstür der Seniorin und behauptete, die Rohre im Badezimmer überprüfen zu müssen. Hintergrund sei gewesen, dass es auf einer nahegelegenen Baustelle kein Wasser mehr gegeben hätte. Während die Geschädigte abgelenkt war, wurde ihr in den eigenen vier Wänden das Bargeld gestohlen. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, nachdem der oder die Täter gegen 15.50 Uhr in unbekannte Richtung verschwunden waren. Es ist nicht auszuschließen, dass eine zweite Person unbemerkt in die Wohnung gelangt war und das Bargeld entwendet hat.

Wer im Laufe des Montags in der Seidelstraße auf eine verdächtige Person aufmerksam geworden ist, die möglicherweise als Täter in Frage kommt, oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Schmuck aus Wohnhaus entwendet - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Geiselbach (Landkreis Aschaffenburg). Von Sonntag auf Montag hat ein Unbekannter Schmuck im Wert von etwa 1.000 Euro aus einem Wohnhaus entwendet. Dem Täter gelang es, mit seiner Beute unerkannt zu entkommen. Die Alzenauer Polizei hofft daher nun auch auf Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich der Diebstahl in der Ungenbachstraße im Zeitraum zwischen Sonntagvormittag, 11.30 Uhr, und Montagvormittag, 10.00 Uhr, ereignet haben. Möglicherweise gelangte der Täter in einem günstigen Moment durch eine offenstehende Terrassentür in das Wohnanwesen, wo er sich auf die Suche nach Beute machte. Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, das mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 bei der Polizeiinspektion Alzenau zu melden.

Mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen

Aschaffenburg. Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht zum Mittwoch nach einer verdächtigen Beobachtung goldrichtig gehandelt und sofort die Polizei verständigt. Hierdurch ist es gelungen, zwei mutmaßliche Fahrraddiebe nach kurzer Flucht vorläufig festzunehmen. Gegen 01.30 Uhr war der Zeuge auf zwei Männer aufmerksam geworden, die sich an Fahrrädern zu schaffen gemacht hatten, die an einem Fahrradständer in der Ludwigstraße abgestellt waren. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg war schnell vor Ort und nahm zwei Tatverdächtige im Alter von 23 und 26 Jahren vorläufig fest.

Das Duo war kurz vor Eintreffen der Beamten in Richtung Taxi-Stand geflüchtet, konnte jedoch dank der unverzüglichen Mitteilung des Zeugen identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Den Männern wird vorgeworfen, zwei Fahrradschlösser durchtrennt zu haben, mit denen insgesamt vier Fahrräder gesichert waren. Gegen die beiden Beschuldigten wird nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls ermittelt. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Motorroller entwendet - Polizei sucht Zeugen

Aschaffenburg-Damm. In den vergangenen Tagen hat ein Unbekannter ein Kleinkraftrad entwendet, das auf dem Vorplatz des Dammer Tors abgestellt war. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen. Der Diebstahl des schwarz- und silberfarbenen Motorrollers der Marke Benzhgou, Typ JackFox, muss sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 17.00 Uhr, und Dienstagmorgen, 09.00 Uhr, ereignet haben. An dem Fahrzeug war das grüne Versicherungskennzeichen 138-CMS angebracht. Der Wert des Kleinkraftrades dürfte sich auf rund 150 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Fahrraddiebstahl vor Supermarkt - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. Am Dienstagnachmittag hat ein Unbekannter ein Fahrrad im Wert von etwa 1.200 Euro entwendet, das vor einem Supermarkt in der Müllerstraße abgestellt war. Die Aschaffenburger Polizei hofft im Rahmen ihrer Ermittlungen nun auch auf Zeugenhinweise. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss sich der Diebstahl gegen 15.40 Uhr ereignet haben. Als der Besitzer nach wenigen Minuten Abwesenheit zum Abstellort zurückkehrte, war das Fahrrad spurlos verschwunden. Es handelt sich um ein oliv-grünes Dartmoor-Bike mit schwarzen Kinesis-Vorderradgabeln. Am Fahrrad sind jeweils pinkfarbene Lenker und Pedale und darüber hinaus Magura-Scheibenbremsen und auffällig breite Reifen (27,5 x 2,8 Zoll) verbaut. Wer Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Fahrrades geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Aschaffenburger Polizei zu melden.

Quelle: Polizei Unterfranken/lesa