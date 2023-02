Wohnungsbrand in Haibach: Senior kommt ums Leben

Gegen 0.40 Uhr wurde die Feuerwehr in den Ortsteil Grünmorsbach alarmiert. Aus den Fenstern eines Mehrfamilienhauses drang dichter Rauch. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen hatten sich vier Hausbewohner auf Balkone gerettet. Sie wurden über die Drehleiter und tragbare Leitern gerettet.

87-Jähriger stirbt bei Brand in Haibach

Unter Atemschutz gingen die Wehrleute in die brennende Wohnung, wo sie eine leblose Frau fanden. Die 81-Jährige wurde ins Freie verbracht und von Notarzt und Rettungsdienst versorgt. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Während der weiteren Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute den 87-jährigen Ehemann leblos in der Wohnung – für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Die Wohnräume brannten massiv aus und das gesamte Haus ist nach aktuellem Stand unbewohnbar. Bezüglich der Brandursache hat die Kriminalpolizei noch in der Nacht Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich bewegen.

rah/Kreisbrandinspektion Aschaffenburg/sre