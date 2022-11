Senior verliert Kontrolle: Volkswagen rammt in Kahl zwei geparkte Autos

Verkehrsunfall in Kahl.

Kurz nach 12 Uhr war ein 84 Jahre alter VW-Fahrer auf der Freigerichter Straße unterwegs. Hier überfuhr er eine Verkehrsinsel und prallte in das Heck eines geparkten Fords. Der Senior setzte seine Fahrt fort und kollidierte in der Berliner Straße mit einem dort abgestellten Hyundai, bevor das Fahrzeug einige Meter später zum Stehen kam. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Der Unfallverursacher wurde jedoch nach einer notärztlichen Begutachtung zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert.

An den beteiligten Autos entstanden hohe Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Feuerwehr Kahl war im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe und eine Ölspur zu beseitigen. Die Polizei geht davon aus, dass es aufgrund einer medizinischen Ursache zu den Unfällen kam.

Ralf Hettler