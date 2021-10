Senior kracht in Aschaffenburg mit Skoda gegen Anhänger

Für Behinderungen sorgte ein Verkehrsunfall in der Darmstädter Straße.

Gegen 12 Uhr stoppte der Fahrer eines Transporters mit Anhänger an der Ampelkreuzung auf der Darmstädter Straße in Höhe des Waldfriedhofs sein Fahrzeug. Der hinter ihm fahrende Skoda-Fahrer bemerkte dies zu spät. Der Wagen krachte in den Anhänger. Während der Transporter-Fahrer sein Gespann bis zur Werkzeug fahren konnte, heißt es für den Skoda-Fahrer: Sein Auto ist wohl schrottreif. Die Feuerwehr Aschaffenburg beseitigte die Unfallspuren. rah/mai