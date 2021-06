Seltsamer nächtlicher Streit in Miltenberg - wer beklagt ein beschädigtes Fahrzeug?

Kurze Zeit später konnten in dem Bereich zwei Männer kontrolliert werden, auf die die Personenbeschreibung passte. Die 22- und 23- Jährigen räumten auch ein, in der Straße gewesen zu sein. Nachdem im ersten Moment kein Sachschaden an den Autos festzustellen war, konnten sie ihren Weg nach einer deutlichen Belehrung fortsetzen. Nur kurze Zeit später kam der vormals kontrollierte 22-jährige Miltenberger mit einer blutenden Wunde am Kopf zur Polizeiinspektion Miltenberg. Es stellte sich heraus, dass es zwischen den beiden Männern und einem 32-Jährigen auf dem Parkplatz am Zwillingstorbogen zu einem Streit gekommen war. Die beiden Männer schlugen auf den 32-Jährigen ein, der sich wehrte, woraufhin die beiden flüchteten. Der 32-Jährige ließ aber nicht locker und schlug dem 22-Jährigen mit einer Bierflasche auf den Kopf. Schließlich konnte der 32-Jährige im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Gegen alle drei Beteiligte wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu eventuell beschädigten Fahrzeugen, werden an die Polizeiinspektion Miltenberg (Tel-Nr. 09371/945-0) erbeten.

Kirchzell/Preunschen. Ein 55jähriger Wanderimker aus dem benachbarten hessischen Bereich hatte seine Bienenvölker die letzten Wochen im Bereich Preunscher Berg bei Preunschen stationiert. Im Zeitraum von Freitag, 10 Uhr, bis Samstag, 17 Uhr, machte sich ein bisher unbekannter Täter an dem Stand zu schaffen. So entfernte er mehrere Gurte, die zur Wind- bzw. Sturmsicherung an den Kästen der Völker angebracht waren. Fünf Gurte wurden dabei gestohlen. Auch öffnete der Täter mindestens zwei Kästen. Ob im Inneren Veränderungen vorgenommen wurden, kann bisher nicht gesagt werden. Bereits durch die fünf entwendeten Gurte entstand ein Schaden in Höhe von 20 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Miltenberg (Tel-Nr. 09371/945-0) erbeten.

Verkehrsunfallflucht

Kleinheubach. Am Samstagvormittag war der weiße VW Golf eines 41-jährigen Kleinheubachers um 10 Uhr in der Hauptstraße, auf Höhe der Hausnummer 12, am rechten Fahrbahnrand in Richtung Laudenbach geparkt. Der bisher unbekannte Unfallverursacher blieb beim Passieren des Golfs mit seinem rechten Seitenspiegel am linken Seitenspiegel des Golfs hängen. An diesem entstand dadurch ein Schaden in Höhe von ca. 600 Euro. Am Unfallort blieb der rechte Seitenspiegel des Verursacherfahrzeuges zurück. Durch diesen kann darauf geschlossen werden, dass es sich um einen silbernen Mercedes handelte. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Miltenberg (Tel-Nr. 09371/945-0) erbeten.

Heckenbrand

Faulbach. Am Samstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Faulbach sowie die Polizei Miltenberg gegen 15:45 Uhr wegen einem Heckenbrand alarmiert. Dieser ereignete sich auf einem Grundstück entlang der Hauptstraße. Die Freiwillige Feuerwehr Faulbach konnte den Brand mit 14 Einsatzkräften löschen, nachdem eigene Löschversuche der 51-jährigen Besitzerin fehlgeschlagen waren. Zur Ursache gab sie an, dass sie zuvor Unkraut mit einem Bunsenbrenner vernichtete. Dabei griff das Feuer auf die Hecke, an der ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro entstand, über.