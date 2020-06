Seltsamer Diebstahl aus Seniorenheim in Aschaffenburg

Zuvor hatte er sich unberechtigt Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Der Mann konnte durch Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg angetroffen und festgenommen werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten dem Beschuldigten zudem noch drei Sachbeschädigungen an Pkw zugeordnet werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unfallflucht

Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 12 Uhr, befuhr die 22-jährige Fahrerin eines Opel die Hanauer Straße stadteinwärts. Beim Fahrstreifenwechsel kam es zu einer Kollision mit einem VW. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Fahrer des VW setzte seine Fahrt trotz des Verkehrsunfalls fort, konnte durch die Frau im Anschluss jedoch auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes angetroffen werden. Nach einer kurzen Diskussion entfernte sich der Mann erneut, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.





Unfallflucht - geparkter Pkw angefahren

Aschaffenburg. Am Samstag, in der Zeit von 13 Uhr bis 14.30 Uhr, parkte eine 48 jährige Frau ihren Opel in der Beckerstraße. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro an der Fahrzeugfront. Der unbekannte Verursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden.

Zeugen des Vorfalls sollen sich bitte mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Telefon 06021-857-2231 in Verbindung setzen.

Messgerät der Verkehrsüberwachung beschädigt

Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 22.20 Uhr, bemerkte der Angestellte der kommunalen Verkehrsüberwachung, dass ein in der Hanauer Straße aufgestelltes Geschwindigkeits-Messgerät beschädigt wurde. Nach Angaben des Mitarbeiters verursachten der oder die unbekannten Täter einen Sachschaden in Höhe von circa 85.000 Euro.

Taschendiebstahl in einem Verbrauchermarkt

Während ihres Einkaufs in einem Verbrauchermarkt in der Südbahnhofstraße wurde einer 57 jähriger Frau die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von circa 200 Euro. Es liegen keine Täterhinweise vor.

